La seconda stagione di "Buongiorno mamma", Serie tv diretta da Giulio Manfredonia e Alexis Sweet, con protagonista Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, è iniziata il 15 febbraio su Canale 5 e terminerà il 17 marzo 2023. La fiction è composta da 12 episodi, che sono stati divisi in 6 puntate, da due episodi ciascuna. La seconda puntata andrà in onda questa sera, venerdì 17 febbraio alle 21:40.

"Buongiorno mamma" è stato scritto da Elena Bucaccio ed è ispirato alla vera storia di Angela Calise Moroni: la donna ebbe un malore nel 1988 per un calo di potassio e finì in coma.

Angela Calise Moroni è scomparsa all'età di 64 anni, nel 2017, dopo aver trascorso ben 29 anni in coma, al suo fianco c'è sempre stato suo marito Nazzareno Moroni, che in una delle sue interviste ha dichiarato: "Angela è stato un dono, un privilegio. Portarla a casa è stata la scelta più giusta che ho fatto in vita mia e lo rifarei. Angela per 29 anni è stata al centro della nostra famiglia".

Buongiorno mamma 2, seconda puntata: Anna ha dei nuovi ricordi

La seconda puntata della seconda stagione di "Buongiorno mamma" è composta dal terzo e quarto episodio. Anna cercherà di tornare alla sua vita, ma non sarà affatto facile per lei riprendere le abitudini di un tempo: la donna, infatti, si è risvegliata dal coma dopo 8 anni e ha dovuto imparare nuovamente a parlare e a camminare.

Inoltre, Anna ha dovuto fare i conti con il tempo che è passato inesorabilmente e riprendere "confidenza" con i suoi quattro figli, ormai cresciuti senza di lei. Nella nuova puntata, in onda il 17 febbraio su Canale 5, Anna avrà dei nuovi ricordi, grazie al suono del carillon di Michelino e riuscirà a tornare con la mente, al giorno in cui è andata in coma, ossia 8 anni prima.

Dopo l'episodio, Anna si convincerà di esser stata aggredita da qualcuno in passato, che voleva far del male a lei e a Michelino e sarà una scena in particolare a tornarle sempre in mente. Anna, infatti, non farà altro che pensare ad un bracciale di cuoio, ma non riuscirà ancora a capire il motivo.

Anna partecipa al battesimo di Nina

Anna parteciperà con gioia al battesimo di Nina, la figlia di Sole, ma i suoi figli si accorgeranno immediatamente che la donna ha dei continui pensieri. Nel frattempo si tornerà nel passato al battesimo di Jacopo: durante la cerimonia Anna e Guido erano notevolmente tesi, a causa dell'arrivo di alcune persone. Agata, invece, si sentirà sempre più esclusa dalla famiglia Borghi, soprattutto dopo il "ritorno" di Anna e non saprà come comportarsi, nonostante per lei sia l'unica famiglia mai avuta. La giovane verrà contattata da Colaprico e dovrà decidere se tenere qualche oggetto appartenuto a sua madre.