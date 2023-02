Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 in daytime. La soap opera del pomeriggio, in onda tradizionalmente dal lunedì al venerdì in prima visione assoluta, eccezionalmente per la prossima settimana sarà in onda anche di sabato pomeriggio.

Un palinsesto speciale per la soap che, non solo andrà in onda in un giorno differente rispetto a quella che è la sua normale programmazione in daytime, ma cambierà anche l'orario di messa in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle signore, previsto un cambio programmazione su Rai 1

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 si verificherà nel corso della settimana che va dal 6 al 10 febbraio: quello di venerdì pomeriggio, infatti, non sarà l'ultimo episodio che andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 1.

Eccezionalmente la messa in onda della soap opera risulta in palinsesto anche nella giornata di sabato 11 febbraio 2023.

Una programmazione del tutto eccezionale, dettata dal fatto che lunedì 13 febbraio non ci sarà la puntata della soap opera.

L'appuntamento con Il Paradiso 7 in onda sabato 11 febbraio dopo Italia Sì

Di conseguenza, la Rai ha scelto di anticipare la messa in onda dell'episodio che avrebbe aperto la settimana dal 13 al 17 febbraio a sabato 11 e, in via del tutto eccezionale, cambierà anche l'orario di messa in onda.

Il Paradiso in onda sabato 11 febbraio, giorno in cui peraltro è prevista l'attesa finale del Festival di Sanremo 2023 su Rai 1, alle ore 14 invece andrà in onda una prima parte speciale di Italia Sì, il talk show condotto da Marco Liorni, che racconterà direttamente dalla cittadina ligure le emozioni che si respirano a poche ore dall'ultima serata della kermesse condotta da Amadeus.

A seguire, poi, alle ore 15:10, ci sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7: rispetto all'orario tradizionale, quindi, gli spettatori dovranno ricordarsi di collegarsi sulla rete ammiraglia Rai con circa un'ora di anticipo, per non perdersi neppure un colpo di scena.

Flora Ravasi ingannata da Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore dell'11 febbraio

Le anticipazioni riguardanti la puntata che sarà trasmessa sabato 11 febbraio in tv, rivelano che ci sarà spazio in primi per i dubbi di Flora Ravasi, la quale inizierà ad avere dei sospetti sul conto di Umberto.

La donna, infatti, si renderà conto che il suo amato le sta nascondendo qualcosa circa le vicende di Palazzo Andreani e deciderà di indagare. In effetti, l'astuto commendatore Guarnieri ha scelto di non mettere al corrente la sua amata su quanto sta portando avanti assieme a Tancredi.