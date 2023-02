Mercoledì 1° febbraio, sulla casa del Grande Fratello Vip 7 è arrivato un aereo indirizzato a Daniele Dal Moro da parte di una fan. L'imprenditore veneto dopo aver ringraziato la ragazza ha esultato per il fatto che sia arrivata una dedica dove non era presente il nome di Oriana Marzoli.

Ovviamente, la reazione del concorrente sta dividendo i fan del programma.

La dedica per il concorrente

Daniele Dal Moro ha già preso parte al Grande Fratello in versione Nip. Dunque, ha avuto modo di farsi conoscere da alcuni telespettatori.

Nella giornata di ieri, all'indirizzo dell'imprenditore è arrivato un messaggio aereo: "Fly alone why are here".

L'imprenditore è apparso entuasiasta e ha ringraziato i suoi fan, in particolare Cali. Successivamente Daniele ha notato che nella dedica non è stata menzionata la concorrente venezuelana, quindi ha affermato: "Dai c..., un aereo senza Oriana". Con ironia Edoardo Tavassi ha replicato: "No fratè, guarda che Oriana lo guida". Il riferimento di Dal Moro era al fatto che ultimamente sulla casa di Cinecittà arrivavano solamente messaggi indirizzati alla "coppia".

Le critiche di alcuni utenti del web

La reazione di Daniele Dal Moro non è passata inosservata ai fan degli "Oriele" (nome utilizzato da chi sogna una relazione tra Daniele e Oriana).

Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso il proprio pensiero con un commento: "Imbarazzante". Un altro utente ha criticato l'autrice del gesto: "Lo sai che non si fidanzerà mai con te, vero?". Un altro fan del programma ha parlato di caduta di stile, visto che Daniele quando è con Oriana risulta essere felice nonostante i litigi: "Da fan ci sta, ma 'alone' è esagerato perché Daniele con Oriana ha trascorso dei bei momenti".

Un altro utente ha sbottato: "Aereo pessimo, preferivo Daniele in un angolo piuttosto che vederlo felice".

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha suggerito di mandare più aerei solo per Dal Moro.

Daniele e Oriana: la situazione attuale

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano non trovare un punto d'incontro. Nel momento in cui i due coinquilini riescono ad avvicinarsi, l'attimo dopo l'imprenditore veneto mette un muro.

Il diretto interessato ha più volte spiegato di non riuscire a fidarsi della concorrente venezuelana, a causa del percorso svolto all'interno del Reality Show: Oriana dopo il suo ingresso ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese.

Nella giornata di martedì 31 gennaio, Daniele e Oriana hanno avuto l'ennesimo confronto. Marzoli si è detta stufa dell'atteggiamento dell'impreditore, al punto da essere intenzionata a mettere la parola fine alla conoscenza: "Il valore che dai a me come persona è uguale a zero".