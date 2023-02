Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di aprile 2023, dove ci sarà spazio per il ritorno in prime time de L'Isola dei famosi.

Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda al posto del Grande Fratello Vip 7, ma contrariamente a quanto era stato annunciato in un primo momento, il debutto è stato posticipato.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione di Amici 22, che si fermerà di domenica pomeriggio.

Slitta il ritorno de L'Isola dei famosi: cambio programmazione Mediaset

Il cambio programmazione Mediaset di aprile 2023 riguarda la messa in onda de L'Isola dei Famosi.

Il reality show della sopravvivenza, condotto anche quest'anno da Ilary Blasi, tornerà in onda subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, la cui finale è in programma ai primi di aprile.

Tuttavia in un primo momento il debutto di questa nuova stagione dell'Isola era stato fissato per lunedì 10 aprile, ma alla fine non sarà più così.

Ecco quando va in onda l'Isola dei famosi 2023 in tv

Secondo quanto riportato in anteprima sulle pagine di TvBlog, il debutto di questa nuova edizione dell'Isola è slittato di una settimana al 17 aprile.

Una scelta dettata dal fatto che in casa Mediaset hanno preferito non programmare la prima puntata della nuova stagione nel lunedì di Pasquetta, serata in cui la maggior parte degli Italiani potrebbe non essere in casa davanti al televisore.

Di conseguenza la presentazione dei concorrenti ufficiali di quest'anno avverrà nel corso della serata del 17 aprile, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset e subito dopo Striscia la notizia.

Intanto resta da capire chi sarà l'inviato al fianco di Ilary Blasi per questa nuova edizione: nelle scorse settimane era stato fatto il nome del divo turco Can Yaman, ma fino a questo momento non ci sono state conferme da parte del diretto interessato.

Stop per Amici 22 di domenica: cambio programmazione Mediaset aprile

Il cambio programmazione Mediaset di aprile 2023 riguarda anche l'appuntamento con il pomeridiano di Amici 22.

Il talent show di Maria De Filippi sta proseguendo la messa in onda nel pomeriggio domenicale, dove sta riscuotendo una media di oltre tre milioni di spettatori a settimana.

Da fine marzo, e successivamente per tutto il mese di aprile, non ci sarà più spazio per il daytime domenicale di Amici 22 su Canale 5.

Il talent show risulta sospeso, complice la messa in onda della nuova edizione del serale: lo show in prime time debutterà da fine marzo su Canale 5 e andrà avanti fino a fine maggio 2023.