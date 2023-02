Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap opera "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45 circa.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, il processo contro Lello Valsano avrà dei risvolti inaspettati, tanto che il camorrista potrebbe essere assolto da tutte le accuse. Inoltre Lara sarà di disturbo alla cerimonia nuziale tra Ferri e Marina, mentre Silvia ormai sarà quasi rassegnata al fatto di dover chiudere il Caffè Vulcano a causa delle recensione negative avute nell'ultimo periodo.

Lara torna a Napoli

Nella puntata di Un Posto al sole in onda lunedì 20 febbraio arriva il giorno del matrimonio tra Ferri e Marina. I due sono pronti a suggellare la propria unione, ma l'arrivo improvviso alla cerimonia di Lara porterà a determinare molta confusione. Intanto per Silvia la situazione al Caffè Vulcano si farà sempre più catastrofica, ma la signora Graziani potrà contare sul prezioso contributo di una persona disposta a evitare la chiusura del locale. Intanto la mancanza dei clienti, porterà Silvia a non poter far fronte alle numerose spese.

Nell'episodio di martedì 21 febbraio, Roberto comprenderà che è giunto il momento di capire come stanno le cose a Lara, quindi le domanderà cosa l'ha spinta a tornare in città.

Per Marina sarà difficile fronteggiare questo momento. In tutto ciò il caffè Vulcano sarà in crisi e per Silvia le cose peggioreranno, in considerazione del fatto che il personale esternerà il malumore. Cerri invece intuirà che la sua relazione potrebbe avere ancora un futuro.

Mastro Peppe e Giulia si incontrano

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 22 febbraio, Viola e Niko dovranno passare numerose ore in tribunale a causa del processo contro Lello Valsano.

Loro malgrado dovranno ricordare alcune vicende del passato. Intanto proprio Valsano farà qualcosa che non farà altro che aggravare la situazione esistente. Inoltre l'armonia di Roberto Ferri e Marina Giordano sarà sempre più minata dalla presenza Lara.

Nella puntata di giovedì 23 febbraio, la condanna per Valsano potrebbe non essere così scontata, come inizialmente previsto.

L'avvocato del camorrista porterà infatti avanti un discorso estremamente convincente. In tutto questo Nunzio e Fausto si confronteranno duramente per la situazione critica del Vulcano, mentre Giulia e Mastro Peppe si vedranno casualmente.

Si avvicina la sentenza nel processo contro Lello Valsano

In base agli spoiler di venerdì 24 febbraio, si avvicinerà la sentenza nel processo contro Valsano. Mariella non sarà contenta del fatto che Michele e Guido abbiano trascorso una serata insieme. Intanto Giulia si confronterà con Mastro Peppe. Infine a Palazzo Palladini farà ritorno dopo diversi anni Luca De Santis.