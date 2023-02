Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata di sabato 11 febbraio. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda de Il paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio che sarà in onda eccezionalmente anche di sabato pomeriggio.

Una variazione di palinsesto che non passerà inosservata, dato che la soap non solo sarà trasmessa di sabato pomeriggio, ma cambierà anche orario di messa in onda su Rai 1.

Il Paradiso in onda dopo Italia sì: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il prossimo 11 febbraio 2023, riguarderà in primis la fascia del pomeriggio.

Il palinsesto della rete ammiraglia sarà dedicato in ampia parte alla serata conclusiva del Festival di Sanremo, che sarà trasmessa in serata nel prime time della rete ammiraglia.

Di conseguenza, sabato 11 febbraio alle 14:00 andrà in onda una puntata speciale di Italia Sì, il fortunato talk show condotto da Marco Liorni, in onda in diretta live da Sanremo.

La trasmissione sarà in onda da Piazza Colombo e ospiterà tutti i protagonisti di questa seguitissima 73esima edizione della kermesse musicale.

Nuovo orario per Il Paradiso 7 di sabato: cambio programmazione Rai

A seguire, il palinsesto della rete ammiraglia di sabato 11 febbraio, ospiterà la messa in onda di una puntata speciale de Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera, infatti, questa settimana sarà trasmessa in prima visione assoluta anche di sabato pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 15:10 alle 16:05 circa.

Un appuntamento speciale dettato dal fatto che, il prossimo lunedì 13 febbraio, non ci sarà spazio per la regolare messa in onda della soap nel daytime della rete ammiraglia.

La fascia pomeridiana, dalle 14:50 in poi, sarà nelle mani della redazione del TG 1 per un lungo speciale dedicato ai risultati delle elezioni regionali che si terranno nel corso del weekend.

Il Paradiso salta lunedì 13 febbraio: cambio programmazione Rai

Di conseguenza, l'appuntamento con Il paradiso delle signore 7 anticipa a sabato 11 febbraio, dopodiché a seguire ci sarà spazio per una nuova puntata di A sua immagine condotto da Lorena Bianchetti.

Alle 17.00, invece, la linea tornerà a Marco Liorni per la seconda parte di Italia Sì in onda sempre in diretta da Sanremo con tutte le ultimissime news in vista della serata finale.

Alle 20:45, infatti, è in programma l'ultimo appuntamento di questa 73esima edizione della kermesse musicale, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto.

Grande attesa per la finalissima del Festival di Sanremo 2023 con Amadeus

Si chiuderà così una edizione trionfante del Festival che, dal punto di vista auditel, sta superando la media del 60% di share.

Numeri che, ancora una volta, confermando il grande interesse del pubblico verso la kermesse musicale condotta per il quarto anno di fila da Amadeus.

E, intanto, il direttore artistico pensa già alla prossima edizione del Festival: la Rai lo ha già riconfermato al timone di quella che sarà la sua quinta edizione della kermesse musicale, in onda a febbraio 2024.

E, visto il grande successo di questi anni, non si esclude che il sodalizio tra Amadeus e Sanremo possa proseguire ancora per un bel po' di anni.