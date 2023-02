Alessandro Rosica torna a parlare di una delle storie d'amore più discusse degli ultimi tempi: quella tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Intervistato in esclusiva da Blasting News all'interno di "Casa Sanremo", il celebre esperto di Gossip e cronaca rosa, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della coppia, essendo stato uno dei primi a svelare sui social la fine di quella che fu la loro chiacchieratissima storia d'amore.

La frecciatina di Rosica contro la coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata una delle più discusse e chiacchierate degli ultimi anni.

I due sono stati costantemente al centro del gossip fino a quando, Alessandro Rosica, non annunciò la fine della loro storia d'amore, nonostante avesse più volte ribadito di non aver mai creduto in questa relazione.

E, intervistato da Blasting News, Rosica ha confermato il suo pensiero: secondo lui, la love story tra Can e la conduttrice volto di punta di Dazn, non sarebbe mai esistita per davvero, bensì sarebbe stata solo finzione.

'Tutta finzione, ognuno ci ha guadagnato', il retroscena di Rosica su Can e Diletta

"Diletta Leotta è stata una relazione travagliata. Io fin dal primo giorno ho sostenuto che era tutta finzione, tutto gioco. Si sono divertiti, ma era solo gioco", ha dichiarato Rosica.

"Sono stato ad annunciare in anteprima la loro rottura. Tra loro oggi non c'è nulla, neanche amicizia. Hanno giocato, si sono divertiti", ha proseguito ancora l'esperto di gossip svelando così un retroscena su questa discussa storia d'amore.

"Ognuno ci ha guadagnato, soprattutto Diletta", ha chiosato Alessandro Rosica.

Prosegue il silenzio di Can Yaman sui social

Intanto, in questo ultimo periodo, Can Yaman appare sempre meno sui social: il celebre attore turco non è più attivo e presente su Instagram come accadeva fino a poco tempo fa.

In tanti si chiedono il perché di questo suo silenzio e l'esperto di gossip Rosica ha confermato che, in questo periodo della sua vita, avrebbe scelto di prendersi una pausa dal mondo social.

Il motivo? Can Yaman vorrebbe concentrarsi su se stesso e sui suoi affetti più cari, motivo per il quale avrebbe scelto di prendersi una pausa dal mondo Instagram.

Intanto, però, i fan italiani possono stare tranquilli: la sua esperienza sul piccolo schermo con "Viola come il mare" non è terminata dopo la prima stagione.

La fiction, che ha registrato una media di quasi tre milioni di spettatori a settimana, tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva con un nuovo ciclo di appuntamenti. E, questa volta, al centro delle trame ci saranno proprio le vicende e la storia personale di Francesco Demir.