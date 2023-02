Continua l'appassionante soap Terra Amara in onda su Canale 5 con le sue trame sempre avvincenti e mai banali, motivo per il quale il pubblico ricambia con ascolti record. Le anticipazioni dei prossimi episodi parlano della nuova vita di Zuleyha, rimasta vedova proprio nel momento in cui Demir le aveva concesso il divorzio, ammettendo tutti i suoi errori. Dopo il salto temporale di qualche mese successivo alla morte di Yilmaz, ritroveremo Zuleyha completamente cambiata e pronta a riprendere in mano le redini della sua vita. Demir è un uomo cambiato, ora protettivo e dolce, cosa che la bella Altun mai si sarebbe immaginata.

D'improvviso dall'odio si passerà all'amore: Zuleyha troverà in Demir un marito affettuoso e amorevole. Peccato che l'arrivo di una donna misteriosa rovini ancora tutto. Nel frattempo, Mujgan riceverà una notizia spiacevole: è stata licenziata e il suo posto verrà preso proprio dalla donna che farà perdere la testa a Demir.

Terra amara nuove puntate Zuleyha vede Demir con gli occhi dell'amore

Dopo la morte di Yilmaz in Terra amara, Altun cercherà di farsi forza. Oltre a mantenere fede alla promessa del compianto amore, Zuleyha si rimboccherà le maniche per incastrare Behice l'assassina di Hunkar che sta facendo di tutto per seminare zizzania. Intanto, resterà al fianco di Demir, del quale si innamorerà inaspettatamente.

In arrivo dunque la meritata felicità? A quanto pare, no. In città arriverà presto una donna bellissima in auto e avrà un incidente. In quel momento appare Demir, che si ferma per offrire il suo aiuto, rimanendo spiazzato dalla sua avvenenza. Nonostante le tante domande sulla sua provenienza, Demir non otterrà alcuna risposta e ciò non farà che accrescere la sua curiosità.

Demir attratto da Umit nei prossimi episodi di Terra amara

Nel frattempo, nella villa, Züleyha e Saniye mettono negli scatoloni i vestiti e gli oggetti personali appartenuti a Hünkar, che verranno messi all'asta dall'associazione a beneficio dei più bisognosi. Di certo Zuleyha non immagina che la sua felicità con Demir stia per traballare.

Come svelano infatti le anticipazioni di Terra amara, Demir non farà altro che pensare alla bella sconosciuta che, dal canto suo, si sentirà attratta dall'uomo che l'ha soccorsa in auto. Un nuovo amore è nell'aria?

Anticipazioni Terra amara Mujgan perde il lavoro

Nel frattempo, Müjgan torna al ranch con una brutta notizia che riguarda la sua carriera lavorativa: il direttore dell'ospedale non le ha rinnovato la nomina e dunque non sarà più la primaria. Proprio in quel momento, i telespettatori verranno a sapere chi è la donna della quale si è innamorato Demir è Ümit Kahraman. Sarà lei a prendere il suo posto da primaria e, forse, anche il posto nel cuore di Yaman, con grande sofferenza di Zuleyha.