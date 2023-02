Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda dal 13 al 18 febbraio. Grossi colpi di scena attendono i telespettatori della soap turca che assisteranno alle nozze tra Yilmaz e Mujgan ma potranno anche vedere la furibonda reazione di Demir alla scoperta della seconda gravidanza di Zuleyha. Yaman, al contempo, si sottoporrà nuovamente agli esami per la fertilità, scoprendo con sua grande sorpresa di poter procreare. Una scoperta eclatante la farà anche Yilmaz: all'indomani del suo matrimonio finalmente conoscerà i veri motivi che hanno spinto Altun a sposare Demir.

Zuleyha scopre di essere incinta

Le anticipazioni di Terra amara sulle puntate in onda dal 13 al 18 febbraio prendono il via dall'incontro casuale tra Yilmaz e Zuleyha che lascerà il segno su entrambi. Frattanto una novità lascerà sconvolti gli Yaman: dopo un malore di Zuleyha, Hunkar si preoccuperà di portare in ospedale la nuora che sottoposta a esami specifici da Sabahattin scoprirà di essere incinta. Giunti a casa, Demir sarà furiosa con la moglie pensando che il nascituro non sia suo ma di Yilmaz. Sarà la suocera a salvare Altun da un attacco d'ira di Demir.

Mentre Gaffur proverà a ricucire il suo matrimonio con Saniye, crescerà l'amarezza in Demir e Yilmaz sarà sconvolto nello scoprire che Zuleyha è di nuovo incinta.

Akkaya però andrà avanti con i preparativi del matrimonio con la dottoressa, decidendo di organizzare una festa molto pomposa per rendere felice Fekeli. Per rendere felice Mujgan, agitata per l'assenza dei suoi genitori, Yilmaz deciderà di andare in ospedale da Behzat e lo minaccerà di presentarsi alle nozze della figlia.

Mujgan e Yilmaz si sposano

Nel frattempo, Gaffur mostrerà una faccia tosta, professando tutto il suo amore a Seher a cui porterà dei soldi. Inoltre si dirà pronto a lasciare la moglie per stare con lei e crescere insieme il bambino. Durante dei lavori, Cetin trova i documenti falsi con cui Yilmaz e Zuleyha intendevano fuggire un anno prima e anche un pezzo della lettera in cui Altun confessava il ricatto con cui Hunkar l'ha costretta a sposare Demir.

Verranno celebrate le nozze tra Yilmaz e Mujgan con la presenza dei genitori di quest'ultima che si presenteranno al banchetto, e anche Hunkar sarà presente per dare un segno di pace a Fekeli e Yilmaz stesso. Infine Demir andrà a Istanbul per farsi visitare di nuovo e qui scoprirà di non essere sterile. Felice per la notizia correrà a casa ma scoprirà che Zuleyha è andata con Sermin ad abortire, il tutto mentre Yilmaz leggerà finalmente la lettera scritta da Zuleyha un anno prima.