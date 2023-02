Tra le varie storie raccontate a C'è posta per te il 18 febbraio c'è stata quella di Antonio, un padre che ha chiesto aiuto alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per recuperare il rapporto con i figli che aveva abbandonato diversi anni prima.

Una vicenda decisamente non facile, che in studio ha messo a dura prova i due giovani ragazzi nel momento in cui hanno rivisto il loro papà. Alla fine hanno preferito rifiutare l'incontro e l'abbraccio con l'uomo.

Antonio chiede aiuto a C'è posta per te per recuperare il rapporto con i figli abbandonati

Antonio è arrivato a C'è Posta per te insieme alla compagna Carmela con la quale ha un figlio di 22 anni, Sabato.

L'uomo, però, ha alle spalle una precedente relazione dalla quale sono nati Pasquale e Angela: dopo la separazione l'uomo ha interrotto i rapporti con i suoi due primi figli.

A distanza di 15 anni, Antonio ha scelto di chiedere aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per cercare di recuperare il legame con i suoi figli, ammettendo di stare male al pensiero di non essere stato al loro fianco nei vari momenti importanti della vita.

'Ci hai lasciati per strada', Antonio rifiutato dai figli a C'è posta per te 2023

"Ci hai lasciato in mezzo a una strada", ha subito sbottato il figlio di Antonio nel momento in cui ha avuto modo di rivederlo in studio, rinfacciandogli il fatto che avesse fatto perdere le sue tracce dopo il trasferimento al nord Italia.

"Non mi sembra pentito.

Dove sei stato per 20 anni?", ha sbottato invece la figlia di Antonio nello studio di C'è posta per te, puntando il dito contro il padre.

Sta di fatto che, nel momento in cui bisognava arrivare al momento finale della storia, i due figli hanno scelto di non aprire la busta: Antonio è stato rifiutato e per il momento Pasquale e Angela hanno scelto di riabbracciare solo Sabato, il terzo fratello, confermando di fatto di essere ancora provati da questo abbandono che ha segnato la loro vita.

Anche Luciana Littizzetto e Tommaso Zorzi tra gli ospiti di C'è posta per te 2023

Al centro di questa nuova puntata di C'è posta per te c'è stato spazio anche per il ritorno di Luciana Littizzetto.

La comica torinese ha mandato la posta a quattro personaggi famosi per aiutarli a cercare l'anima gemella.

Si tratta di Tommaso Zorzi, Alessia Marcuzzi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: tutti e quattro hanno accettato l'invito della comica protagonista di Che tempo che fa e si sono messi in gioco, conoscendo i vari pretendenti che Luciana Littizzetto ha trovato per loro.