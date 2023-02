Come finisce Mare Fuori 3? Quali saranno i colpi di scena che terranno banco nel corso del gran finale di questa + terza stagione?

Le anticipazioni sulla fiction campione di ascolti e visualizzazioni rivelano che la situazione assumerà una piega inaspettata per Edoardo, che si ritroverà in serio pericolo di vita.

Edoardo rischia la vita: anticipazioni Mare Fuori 3 ultime puntate

Le anticipazioni su come finisce Mare Fuori 3 rivelano che il quadro clinico di Edoardo non sarà affatto dei migliori.

Edoardo rischierà di morire e questa volta potrebbe davvero non farcela, dato che il suo quadro clinico non sarà dei migliori.

Spazio anche alle vicende di Kubra: per la giovane ragazza arriverà il momento di fare i conti con quei segreti del passato che le hanno tenuti nascosti fino a questo momento.

Kubra scopre la verità sul suo passato: come finisce Mare Fuori 3 ultime puntate

Di conseguenza Kubra scoprirà la verità sulla relazione tra Beppe e sua madre: una verità che si rivelerà amara e porterà la ragazza ad affrontare in maniera diretta l'educatore.

Occhi puntati anche su Rosa: le anticipazioni sulle ultime puntate di Mare Fuori 3 rivelano che la ragazza si ritroverà ad affrontare una situazione a dir poco spinosa e problematica. Il motivo? Rosa dovrà fare una scelta.

Nel gran finale della terza stagione di Mare Fuori, Rosa dovrà decidere se portare avanti la relazione che è nata con Carmine oppure no.

Rosa in forte crisi: anticipazioni finale

Dall'altra parte la ragazza si sentirà in colpa nei confronti di suo padre per questa relazione che è nata con uno dei membri di una famiglia a loro nemica.

Anche per Carmine la circostanza non sarà affatto facile, ma alla fine deciderà di parlare con sua madre di questa situazione.

In attesa che la fiction arrivi in tv, dal prossimo 13 febbraio saranno disponibili gli ultimi sei episodi della terza stagione in streaming online su RaiPlay.

Quando e dove vedere le ultime puntate della fiction in streaming e in televisione

Dopo il grande successo di visualizzazioni online (ben otto milioni sono nel primo giorno) la Rai ha scelto di rilasciare gli ultimi episodi in streaming, per permettere così ai fan di scoprire come si concluderà la terza stagione di Mare Fuori senza attendere la messa in onda in tv.

Per chi, invece, vorrà seguirla in tv, dovrà attendere il prossimo 15 febbraio per la messa in onda della prima puntata in prima visione assoluta.