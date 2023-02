Il rapporto altalenante tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continua a far discutere nella casa del GF Vip 7. Ad esprimere la propria opinione sui due gieffini fidanzati, ci ha pensato Antonino Spinalbese, che ha spiegato in un lungo confessionale di non vedere duratura la loro relazione una volta terminato il reality show di Canale 5. L'hairstylist inoltre ha confidato a Fiordelisi che se avesse un rapporto d'amicizia con lui dopo il GF Vip 7, la sua storia con Donnamaria potrebbe rischiare di finire. Secondo Spinalbese, i due si farebbero troppi dispetti a vicenda per riuscire a vivere una relazione sana.

Le parole di Antonino Spinalbese su Fiordelisi e Donnamaria

"Giocano a darsi fastidio e denota un rapporto non duraturo" ha esordito così Antonino Spinalbese sulla storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nato al Grande Fratello Vip 7. A quel punto, l'hairstylist ha criticato gli atteggiamenti del volto di Forum: "È un ragazzo insicuro, che non riesce a rimanere lucido". Spinalbese ha poi aggiunto esprimendo la sua opinione sulla storia d'amore tra i due gieffini: "Non è un rapporto sano. Il problema è alla base: il rapporto, il pensiero e questi dispetti". L'ex fidanzato di Belen Rodriguez ha infine chiosato il suo parere su Fiordelisi e Donnamaria così: "Non ho mai creduto in questa relazione".

Il consiglio di Spinalbese ad Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese ha dato alcuni consigli ad Antonella Fiordelisi riguardo il suo atteggiamento nei confronti degli altri inquilini del GF Vip 7. L'hairstylist ha infatti suggerito all'amica di smussare il lato provocatorio del suo carattere soprattutto quando non prenderebbe bene le nomination da parte degli altri.

Spinalbese però ha detto a Fiordelisi di essere migliorata dopo l'avvicinamento con Edoardo Donnamaria, ma che dovrebbe controllarsi di più prima di attaccare gli altri concorrenti. L'ex schermitrice salernitana ha infine giustificato le sue reazioni replicando così: "Mi avevano nominata tutti e sono stata malissimo".

Chi è Antonino Spinalbese

Nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 1 febbraio 1995 Antonino Spinalbese si trasferì all'età di 10 anni a Parma con la famiglia e poi a La Spezia. Poi si stabilì a Milano, città in cui iniziò gli studi per diventare hairstylist e da lì lavorò per importanti saloni, tra cui quello di Aldo Coppola in Corso Garbaldi. Nell'autunno 2020 decise di abbandonare la professione di parrucchiere per coltivare la sua passione per la fotografia. Fondò anche una propria una casa di moda e un progetto nel fitness al quale si è dedicato totalmente per condurre uno stile di vita più salutare.