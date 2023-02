Alfonso Signorini rompe il silenzio sul cast del Grande Fratello Vip e sulla scelta di puntare, sempre più frequentemente, su volti che sono stati già arruolati nelle precedenti edizioni dello show.

A poche ore dalla nuova diretta serale del programma, il padrone di casa del reality show di Canale 5 ha scelto di intervenire pubblicamente e lo ha fatto pubblicando una serie di storie social in cui ha risposto alle domande di un po' di curiosi e appassionati del reality show.

La verità di Alfonso Signorini sul cast del Grande Fratello Vip

Questa settima edizione del GF Vip verrà sicuramente ricordata come quella in cui c'è stato il "riciclo" di un bel po' di concorrenti, che sono tornati a far parte del cast dopo le precedenti partecipazioni in edizioni diverse.

È questo il caso di Daniele Dal Moro, così come di Luca Onestini, Ivana Mrázová, Pamela Prati, Martina Nasoni, che si sono ritrovati all'interno dell'abitazione di Cinecittà a distanza di un po' di anni dal loro primo ingresso all'interno della casa di Cinecittà.

Questo "riciclo", non sempre viene ben visto dai fan del programma: qualcuno ha pensato bene di sottoporre la questione al padrone di casa del reality show, che ha risposto francamente e senza troppi peli sulla lingua.

'Non ci sono più i soldi di una volta', Signorini risponde alle domande sul cast del GF Vip

"Perché nei reality spesso si rivedono le stesse persone? Alcuni non sono nemmeno vip?", ha chiesto un utente sui social.

"La verità?

Non ci sono più i soldi di una volta", ha prontamente replicato il conduttore del GF Vip, sottolineando così che il motivo di questa scelta sarebbe legata a questioni di budget.

Insomma, la produzione non metterebbe più a disposizione delle grosse cifre per arruolare personaggi famosi "inediti" come concorrenti dei reality show, motivo per il quale spesso gli autori si ritroverebbero a dover puntare su volti che hanno già preso parte a passate edizioni.

Si avvicina il gran finale del Grande Fratello Vip 7

Tornando a questa settima edizione del GF Vip, Signorini non ha nascosto che si tratta di una stagione particolarmente impegnativa.

"Impegnativo. Più per loro che per me", ha sentenziato il padrone di casa del GF Vip, che si prepara ormai alle battute finali di questa stagione.

La finale del reality show è in programma lunedì 3 aprile 2023, giorno in cui verrà proclamato il vincitore assoluto di questa settima edizione, che si porterà a casa il montepremi di 100.000 euro.

Dal 17 aprile debutterà L'Isola dei famosi [VIDEO] condotta da Ilary Blasi, che prenderà così il posto del GF Vip.