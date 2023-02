Le prossime puntate della soap opera Terra Amara vedranno al centro dell'attenzione il travagliato rapporto tra Hunkar e il figlio Demir, reso sempre più difficile dagli ultimi eventi. Infatti, come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, il mancato matrimonio tra la madre di Demir e Fekeli non alleggerirà le tensioni e a villa Yaman continuare a esserci un clima pesante. Infatti Hunkar si insedierà a forza in casa e la pace con il figlio sarà ben lontana. La matrona, per dimostrare che solo uniti potranno contrastare i nemici, si candiderà contro il figlio e Hatip alle elezioni per eleggere il presidente degli imprenditori, consegnando di fatto la vittoria a Tellidere.

Fekeli cancella il matrimonio con Hunkar

Hunkar ancora una volta dimostrerà di avere un carattere forte e tenace. Seguendo la storyline della soap turca, quando Sermin invierà in forma anonima le foto degli incontri segreti di Hunkar e Fekeli a un giornale scandalistico, Demir ben presto scoprirà che la madre è legata al suo peggior nemico, così deciderà di cacciarla di casa. Un successivo malore della nonnina Azize riporterà madre e figlio l'uno di fronte all'altra e in questa occasione sarà presente anche Fekeli, che chiederà in sposa la matrona degli Yaman, ricevendo una risposta affermativa.

Demir sarà molto arrabbiato e ripudierà la madre, mentre Zuleyha raggiungerà i futuri sposi nel giorno delle nozze e rivelerà a Fekeli tutte le cattiverie che ha dovuto subire per mano della suocera, compreso il suo ricovero forzato in manicomio.

Il padrino di Yilmaz rimarrà molto deluso da questi fatti che riguardano Hunkar e cancellerà il matrimonio.

Hunkar perde le elezioni degli imprenditori contro Hatip

In questo frangente, Hunkar non accetterà di essere stata messa alla porta dal figlio e, anche per via delle precarie condizioni di salute dell'anziana Azize, rientrerà con la forza alla villa.

In un duro faccia a faccia con il figlio, Hunkar ribadirà di aver costruito la casa con anni di lavoro e sacrificio e inoltre difenderà l'onore di Fekeli. In questo frangente la matrona ribadirà al figlio che, se non vuole stare sotto lo stesso tetto con lei, sarà lui a doversene andare.

Demir resterà alla villa, ma non vuole affatto fare pace con la madre, che deciderà di dimostrare al figlio che solo uniti riusciranno a vincere contro i nemici della famiglia.

Infine Hunkar deciderà di candidarsi contro il figlio e contro Hatip alle elezioni per il presidente degli imprenditori del paese, alla fine - a causa della dispersione dei voti fra i due candidati della famiglia Yaman - ad avere la meglio sarà proprio Tellidere.