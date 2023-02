Luca Onestini è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Sulle pagine del settimanale Chi, in uscita mercoledì 22 febbraio, una lettrice ha detto di aver visto un Luca diverso rispetto all'esperienza precedente all'interno della casa. Alfonso Signorini ha deciso di rispondere alla lettrice.

La stoccata della lettrice

Nel nuovo numero del settimanale di cronaca rosa diretto da Signorini, una lettrice ha espresso la sua opinione su Onestini: "Luca era educato e umile al GFVip 2 e a Uomini e Donne". A distanza di quattro anni, la lettrice non riesce più a vedere quel tipo di concorrente: "Lo ritrovo arrogante, presuntuoso e maniacalmente attento a uscire sempre bene come personaggio".

Infine si è detta convinta che in alcuni casi la popolarità può rovinare una persona.

Alfonso Signorini ha deciso di rispondere alla stoccata della lettrice su Luca Onestini. Sebbene il direttore e conduttore del Reality Show non abbia condiviso le parole della donna, si è lasciato ugualmente scappare una frecciatina: "Crescendo si cambia. E non sempre in meglio". La settimana scorsa, il conduttore aveva risposto ad alcune domande su Oriana Marzoli e anche in quel caso non aveva speso parole d'affetto. Non è escluso che la prossima settimana, Signorini possa rispondere ad una lettera che riguarda la coppia degli "Incorvassi" (formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia) o dei "Donnalisi" (Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi).

Il percorso di Luca Onestini

Luca Onestini ha partecipato al Grande Fratello Vip 2 nel 2017: all'epoca era giovanissimo e nella casa di Cinecittà non c'erano molti litigi come nell'edizione di quest'anno. Durante il programma il concorrente aveva mostrato le sue qualità migliori, come la simpatia e l'altruismo verso gli altri.

Inoltre, si era avvicinato a Ivana Mrzova - terminato il programma, i due si sono fidanzati e sono stati insieme per quattro anni.

Oggi, Luca ha 30 anni e all'attivo ha numerosi reality show alla quale ha partecipato anche in Spagna. Nel loft di Cinecittà, Onestini aveva instaurato un bel rapporto con Nikita Pelizon ma quando la modella si è dichiarata, lui le ha rifilato un due di picche.

Di conseguenza, all'esterno del programma Luca si è fatto come nemici i fan della modella triestina. Tuttavia, non mancano neanche le stoccate dalla parte dei fan di Antonella Fiordelisi. Inoltre, non manca chi crede che il 30enne si faccia spesso influenzare dall'amica Oriana Marzoli. Altri fan, invece, vedono di buon occhio l'amicizia tra Oriana e Luca.