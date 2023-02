L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per tutto il mese di marzo in tv e, le anticipazioni delle prossime puntate di questa fortunatissima stagione, rivelano che ci saranno delle amare sorprese per la tronista Lavinia Mauro.

Per lei, infatti, si sta avvicinando il fatidico e atteso momento della scelta finale tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, i due pretendenti giunti al rush conclusivo di questa avventura.

E, a tenere banco nel corso dei prossimi appuntamenti, sarà la dura presa di posizione del giovane Corvino, il quale metterà a durissima prova la tronista in carica.

Lavinia divisa tra Corvino e Campoli: anticipazioni Uomini e donne marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di marzo in tv, rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà il percorso di Lavinia Mauro, ormai sempre più vicina alla scelta finale.

La tronista si ritroverà a dover affrontare gli step conclusivi del suo percorso in studio assieme ad Alessio Campoli e Alessio Corvino, i due pretendenti che si stanno giocando il "tutto per tutto" a questo rush finale.

Durante l'ultima registrazione del talk show, Lavinia ha deciso di concedersi una nuova esterna assieme ad Alessio Corvino: i due hanno trascorso del tempo insieme in grande sintonia e, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, la tronista si è lasciata andare anche a dei modi di fare provocatori.

Corvini rifiuta Lavinia in esterna: anticipazioni Uomini e donne marzo

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che, Lavinia si lascerà andare a degli atteggiamenti seducenti nei confronti del corteggiatore, quasi a voler vedere una sua reazione.

Peccato, però, che nonostante le provocazioni di Lavinia, il ragazzo non si lascerà andare affatto: Alessio si rifiuterà di baciare Lavinia.

In questo modo, il corteggiatore casertano lascerà la tronista spiazzata e delusa, dato che si sarebbe aspettata un maggior coinvolgimento passionale e fisico da parte di Corvino.

In studio non mancheranno le polemiche: secondo la tronista, Alessio non starebbe seguendo il suo cuore, bensì ragionerebbe troppo con la testa, motivo per il quale non si sarebbe lasciato andare con lei, nonostante il momento di intimità e idillio che si era venuto a creare.

Alessio Campoli lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne marzo

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione con Corvino, le nuove anticipazioni di Uomini e donne del mese di marzo, rivelano che ci sarà spazio anche per la dura presa di posizione da parte di Alessio Campoli.

Il corteggiatore, alla luce di quello che è accaduto con Alessio Corvino, deciderà di abbandonare lo studio e andrà via dalla trasmissione nel bel mezzo delle riprese.

Questa volta, però, Lavinia non si lascerà influenzare dal comportamento di Campoli e preferirà non abbandonare lo studio e il confronto con Corvino, per seguire l'altro pretendente nel dietro le quinte dello show.