Lunedì 13 febbraio, all'esterno della casa del Grande Fratello Vip 7 sono arrivate delle urla all'indirizzo di Antonella Fiordelisi. Nel dettaglio, una persona ha informato l'influencer salernitana di essere stata smascherata, poiché il suo ex Gianluca Benincasa aveva "parlato".

Il riferimento è alle dichiarazioni del giovane rilasciate a Fanpage a inizio mese, in cui insinuava che Antonella prima di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini sapeva già che avrebbe intrapreso una conoscenza con qualche ragazzo.

Antonella 'informata' su quello che sta accadendo fuori dal programma

Nel primo pomeriggio di ieri, Attilio Romita e Nicole Murgia si trovavano in giardino per prendere un po' di sole. A un certo punto hanno sentito delle urla provenire dall'esterno della casa di Cinecittà. La persona in questione ha urlato per catturare l'attenzione di Fiordelisi: "Antonella sei stata smascherata, Gianluca ha parlato". In quel momento Antonella non era presente in giardino, perché si trovava all'interno del loft.

“Antonella sei stata smascherata x Gianluca ha parlato”

Io spero che il karma esista perché se non esiste io non esisto più cit. #oriele #gfvip pic.twitter.com/57yaaSWbiV — caffelatte (@trashstellare) February 13, 2023

In un secondo momento, però, Murgia ha riportato l'accaduto ad alcuni suoi compagni d'avventura.

In particolare, Edoardo Tavassi ha incalzato Fiordelisi per sapere cosa significassero le urla al suo indirizzo. L'influencer in un primo momento ha ringraziato, poi è apparsa infastidita e ha chiesto al Grande Fratello Vip 7 delle spiegazioni in merito a quanto accaduto poco prima. Ivana Mrazova invece è al corrente di quello che è accaduto all'esterno del programma, poiché Gialuca Benincasa sarebbe dovuto entrare con lei, Martina Nasoni e Matteo Diamante.

Le dichiarazioni di Benincasa

Lo scorso lunedì, Gianluca Benincasa sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip 7. A differenza di Matteo e Ivana, l'ex di Antonella Fiordelisi non ha potuto effettuare il suo ingresso a causa di un esposto di Stefano Fiordelisi (papà di Antonella Fiordelisi).

Una volta saltata la quarantena, Gianluca aveva rilasciato un'intervista a Fanpage.it in cui sollevava dei dubbi sulla relazione fra Antonella ed Edoardo Donnamaria: "Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship, ma che non andava oltre.

Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare i spettatori ma attenzione, non è stato il GF a farle questa proposta, l'idea è partita da lei". Benincasa ha riferito che i genitori dell'influencer le avrebbero consigliato di entrare nella casa single, in modo da catturare l'attenzione del pubblico.