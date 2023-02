Gli abitanti di Palazzo Palladini vivranno momenti davvero difficili negli episodi Un posto al sole in onda dal 20 al 24 febbraio. Silvia sarà sempre più in ansia e in difficoltà per via della crisi che attraversa il Caffè Vulcano, mentre Marina e Roberto si ritroveranno a dover gestire il ritorno di Lara. Niko e Viola, invece, saranno agitati per via del processo a Valsano, soprattutto a seguito del clamoroso gesto di cui si renderà protagonista il criminale.

Un posto al sole, trame 20-24 febbraio: Silvia in grande difficoltà

L'arrivo improvviso di Lara al matrimonio di Roberto e Marina lascerà tutti attoniti.

La presenza della donna inoltre, come si evince dalle anticipazioni Un posto al sole riguardanti gli episodi in onda dal 20 al 24 febbraio, è destinata a turbare la felicità della coppia. Roberto proverà in tutti i modi a far sì che Lara dica apertamente quali siano le sue intenzioni, mentre Marina si lascerà prendere dalla rabbia nei confronti della rivale e l'affronterà a muso duro.

Nel frattempo Silvia non saprà più cosa fare per tentare di far tornare i clienti al Vulcano e sarà preoccupata per le spese di gestione del locale che stanno diventando insostenibili. Tuttavia potrà contare sempre sull'affetto dei suoi amici, anche se dovrà fare fronte al malumore che inizierà a serpeggiare fra il personale.

Salvatore Cerruti, intanto, starà male per aver dovuto mettere fine alla sua storia appena iniziata, ma riceverà una sorpresa che gli farà cambiare idea.

Un posto al sole, puntate 20-24 febbraio: l'avvocato di Valsano sfodera tutte le sue armi

Il processo a Lello Valsano andrà avanti e ciò genererà molta ansia sia in Niko che in Viola.

Il criminale, intanto, farà un gesto clamoroso e che avrà conseguenze impensabili. Il suo avvocato si preparerà a presentare i testimoni a favore e sfodererà tutte le armi in suo possesso per far sì che il giudice dia la semi impunibilità al suo assistito.

Nel frattempo Roberto dirà a Marina di amare soltanto lei e lo farà con il cuore in mano.

Nonostante ciò Giordano non riuscirà a sentirsi sicura con Lara tra i piedi e ciò minerà sempre di più la serenità della coppia. Al Vulcano la mancanza di clienti genererà molta tensione soprattutto tra i dipendenti, al punto tale che Fausto, temendo di perdere il lavoro, se la prenderà con Nunzio.

Niko e Viola in ansia per il verdetto del processo a Valsano

Giulia incontrerà casualmente mastro Peppe, ma questa volta l'uomo sarà in compagnia, così lei taglierà corto e andrà via. Tuttavia i due avranno un secondo incontro durante il quale si chiariranno, mentre a Palazzo Palladini arriverà qualcuno che non si vedeva da diverso tempo e che sorprenderà piacevolmente tutti gli abitanti. Nel frattempo, negli episodi Un posto al sole della prossima settimana, il processo a carico di Lello Valsano andrà avanti e ci saranno diversi colpi di scena che potrebbero indirizzare, e non poco, la decisione finale del giudice.

Il verdetto sarà sempre più vicino, e Viola e Niko saranno particolarmente in ansia per la sentenza. Entrambi coltiveranno la speranza di poter avere giustizia per Susanna e per se stessi. Le cose andranno nel verso giusto oppure Valsano la farà franca? Guido e Michele usciranno nuovamente insieme a far baldoria e si divertiranno molto, ma non è detto che ciò faccia piacere a Mariella.