Edoardo Donnamaria avrebbe deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con Antonella Fiordelisi nata al Grande Fratello Vip 7. Il giovane non riesce a fidarsi e crede che, una volta fuori dalla casa, tra i due non possa funzionare. Il concorrente in cortiletto ha potuto contare sul sopporto dei suoi amici: Daniele Dal Moro ha consigliato di dare tempo al tempo, mentre Edoardo Tavassi è convinto che quello tra Edoardo e Antonella sia un rapporto “malato”.

Il supporto degli amici di Donnamaria

Edoardo Donnamaria non vuole più soffrire per il comportamento di Antonella Fiordelisi.

Dunque, ha chiesto alla coinquilina di porre fine alla loro conoscenza. Dopo aver chiesto all’influencer di lasciare la camera da letto dove dormono insieme, Edoardo si è sfogato con Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi.

Il discorso è stato aperto dal giovane volto di Forum: “Se si comporta così davanti le telecamere figuriamoci senza”. Secondo il punto di vista di Daniele solo il tempo potrà dare le giuste risposte: “Se son rose fioriranno”. Inoltre l’imprenditore veneto ha chiesto al coinquilino di gestire meglio le emozioni e non essere accecato dalla gelosia che nutre verso Antonino Spinalbese.

A detta di Edoardo Tavassi, invece, il suo amico dovrebbe essere più deciso visto che Fiordelisi commette sempre gli stessi errori: “Non è un rapporto sano”.

Daniele ha consigliato all’amico di proseguire il percorso all’interno del programma per la sua strada: “Se non provi amore per te stesso non potrai mai donarlo ad altri”.

Donnamaria ha lasciato Antonella

Nel corso della 33^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria ha visto una clip riguardante Antonella Fiordelisi: la 24enne è stata immortalata mentre rideva e scherzava con Antonino Spinalbese.

Tale atteggiamento ha mandato su tutte le furie il giovane volto di Forum, al punto da farlo notare alla "partner". Dal canto suo, Fiordelisi ha ribadito che si trattava di una situazione goliardica e nulla di più. Il 28enne romano però non è sembrato sentire ragioni, tanto da chiedere ad Antonella di portare via dalla stanza le sue cose: “Vorrei non avere più a che fare con te”.

Fiordelisi spiazzata per la decisione, ha accusato Edoardo di essere stato con lei tutto questo tempo solo per strategia. Inoltre ha sostenuto che lui non l'avrebbe mai amata. Al contrario delle discussioni precedenti, Donnamaria ha preferito mantenere toni pacati e ha chiesto ad Antonella di chiudere la storia con rispetto.

A portare Donnamaria a prendere una decisione drastica, sono state anche alcune voci che circolano sull'influencer: alcune persone da fuori hanno urlato ad Edoardo che Antonella lontano dal programma sarebbe fidanzata.