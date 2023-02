Daniele Dal Moro continua ad essere al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip 7, dopo l'ultima puntata serale che lo ha visto protagonista di un acceso confronto/scontro con la sua ex Martina Nasoni.

L'ex tronista di Uomini e donne ha letteralmente perso le staffe nei confronti della ragazza tornata in casa per viversi la sua esperienza e cercare anche di recuperare il legame con lo stesso Daniele.

Una situazione che avrebbe messo a durissima prova Daniele al punto che, Oriana, ha svelato che sarebbe pronto a lasciare il cast del Reality Show.

Daniele ai ferri corti con l'ex Martina al GF Vip e va in crisi

Nel dettaglio, Daniele e la sua ex Martina si sono ritrovati ai ferri corti nel corso dell'ultima puntata serale del reality show.

Tra i due sono volate parole grosse e, come se non bastasse, il giovane concorrente è stato bacchettato anche da Alfonso Signorini, per alcune uscite poco carine nei confronti della sua ex.

Subito dopo la puntata serale di questa settimana del GF Vip, Daniele ha perso le staffe anche in confessionale: l'ex tronista ha avuto un durissimo sfogo contro gli autori, al punto che le sue urla si sono sentite anche nel resto della casa e sono state ascoltate dagli altri concorrenti.

Oriana svela che Daniele vuole lasciare il cast del GF Vip 7

Insomma, una situazione non facile per Daniele. In queste ore, anche Oriana ha confessato che il suo compagno di gioco starebbe valutando la possibilità di uscire di scena e abbandonare il cast del reality show, ad un mese e mezzo dalla finale di questa edizione.

"Non farmi passare per quello che ti tratta male.

Dice che non gli va", ha raccontato Oriana ad Alberti, riportando il pensiero di Daniele che, nelle ultime ore, ha preferito isolarsi dal resto del gruppo e stare per conto suo.

"Si amore, ma non va tanto", ha risposto Alberto che si è detto convinto del fatto che, alla fine, l'ex tronista di Uomini e donne non mollerà la presa e quindi non uscirà di scena dal cast di questa settima edizione.

'Io non lo faccio andare', Oriana preoccupata per Daniele al GF Vip

"Io non lo faccio andare ovviamente", ha subito esclamato Oriana che, in queste ultime settimane, ha costruito un legame particolarmente forte e intenso con Daniele.

Quale sarà a questo punto la reazione e la decisione finale dell'ex tronista? Andrà avanti lo stesso e porterà a termine questa avventura nonostante le ultime vicissitudini nate con Martina Nasoni, oppure mollerà la presa?

I fan del reality show sperano di poterlo vedere in gara fino alla fine di questa settima stagione, dove è stato indubbiamente uno dei protagonisti più amati e al tempo stesso chiacchierati dal pubblico del GF Vip.