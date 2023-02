Al termine della 35^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 20 febbraio, Edoardo Donnamaria ha avuto qualcosa da ridire a Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: il giovane volto di Forum ha cercato di far capire ad entrambe che non sono state votate come preferite dai telespettatori, semplicemente perché ci sono concorrenti che piacciono più di loro.

La riflessione di Donnamaria

Nel corso della puntata, è stata mandata in onda una clip in cui Nikita piangeva per non essere stata eletta come preferita dal pubblico. Antonella invece ha criticato i telespettatori, insinuando di non saper distinguere le persone vere da quelle false.

Nel post-puntata, Edoardo Donnamaria ha affrontato l'argomento con la modella triestina: "Che vuol dire sono sola? Hai appena detto che se non ti fanno preferita non hai il sostegno e ti senti sola". In un secondo momento il giovane volto di Forum ha deciso di parlarne anche con la fidanzata: "Viene votato chi piace di più. Dovete accettare che c'è gente che piace più di voi, punto". Secondo il punto di vista del concorrente romano, Antonella e Nikita hanno solo cercato di aggrapparsi ad una scusa banale dopo essere uscite entrambe sconfitte al televoto contro Oriana Marzoli. A proposito della concorrente venezuelana, Edoardo ha fatto notare che i suoi atteggiamenti sono spesso sopra le righe e tutti i telespettatori lo vedono visto che in ogni puntata Alfonso Signorini la rimprovera.

Tuttavia, Donnamaria ha fatto capire alle due coinquiline che nonostante tutto Marzoli vince ogni televoto: "Non stare lì a dire che le cose non si vedono, ognuno ha i suoi gusti".

Infine il gieffino ha fatto notare a Fiordelisi e Pelizon che Oriana non vince perché fa parte di un numeroso gruppo, ma perché il suo comportamento all'interno del programma piace ai telespettatori.

EDOFORUM SEI UNA GRANDISSIMA TESTA DI CAZZ0 MA COME MI FACEVI GODERE TU POCHI LI DENTRO



TORNA IN TE CAZZO!!!!



😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏✈️✈️✈️✈️#gfvip #oriele #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/A2V774GK99 — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) February 21, 2023

La reazione delle 'Nikella'

Dopo aver ascoltato il ragionamento di Edoardo, Nikita ha spiegato di aver pianto per un altro motivo.

Secondo la modella triestina, se il pubblico da casa non la vota più come prima probabilmente ha sbagliato qualcosa durante il suo percorso.

A detta di Fiordelisi, i telespettatori avrebbero votato Oriana solo perché non seguono la diretta 24 ore su 24.

Sui social invece, alcuni utenti si sono complimentati con Donnamaria per il ragionamento sui preferiti: "Ha ragione Edoardo. Nikita con quel discorso manca di rispetto ai suoi fan, visto che spesso le inviano anche degli aerei". Un altro fan del reality show ha commentato: "Edo ha ragione, perché ha ripetuto la stessa frase detta da Nikita durante la clip ma lei nega". Tra i vari commenti, un telespettatore ha affermato: "Oriana nel bene e nel male è sé stessa e questa arriva al pubblico".