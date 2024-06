Nikita Pelizon è stata ospite di Turchese Baracchi nel programma Turchesando in onda su radio Campus Cusano. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 tra i vari argomenti trattati ha rivelato perché l'amicizia con Antonella Fiordelisi è arrivata al capolinea: "Non accetto le scuse mandate via chat sapendo che mi aveva portato duecentomila persone contro".

La versione di Nikita sulla fine dell'amicizia con Fiordelisi

Durante l'intervista rilasciata a Turchese Baracchi, Nikita Pelizon ha fornito la propria versione dei fatti sulla fine dell'amicizia con Antonella Fiordelisi.

La diretta interessata ha esordito spiegando ciò che non le è piaciuto: "A me personalmente piace poco quando una persona che lavora con i social li utilizza invece che per aiutare un’amica per buttarle addosso ancora più fango". Poi la 30enne ha aggiunto che non accetta un messaggio di scuse inviate per chat quando poco prima Antonella con le sue dichiarazioni le aveva messo contro tantissime persone.

Pelizon ha proseguito: "Antonella non c’è stata in quei giorni, ma c'è stata per prendermi in giro o per mandarmi ulteriore odio. Per me l'amicizia è tutt'altro". Infine la vincitrice del GFVip 7 ha tagliato corto: "Non penso lontanamente a recuperare l'amicizia".

Il percorso di Pelizon e Fiordelisi al GF

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi hanno partecipato al GFVip 7. In principio tra le due non c'era affatto feeling, ma a metà del percorso c'è stato un cambio di rotta: Nikita si è avvicinata sempre di più ad Antonella e viceversa. Stando al pensiero di alcuni loro ex coinquilini le due concorrenti si sarebbero unite in una sorta di alleanza visto che i rapporti con gli altri concorrenti erano ai minimi storici.

Terminato il reality show Pelizon e Fiordelisi si erano continuate a vedere anche con i rispettivi fidanzati (Matteo Diamante e Edoardo Donnamaria), fino a quando Antonella non ha iniziato a mettere like ai commenti social in cui veniva criticata Nikita.

I nuovi progetti di lavoro di Nikita

A Turchesando, Nikita Pelizon ha parlato anche dei suoi progetti di lavoro futuri.

La 30nne di Trieste ha confidato che le piacerebbe molto partecipare a Tale e Quale Show ma essendo impegnata su altri fronti non riesce a trovare il tempo per effettuare i casting. Attualmente Pelizon è giudice in un talent show in onda in Spagna. Poi ha avviato la sua carriera di cantante e continua a portare avanti il brand di vestiti da lei creato.

Per Nikita la vittoria del GFVip 7 è stata una rivalsa personale e una risposta a tutti i suoi ex compagni di scuola che spesso la prendevano in giro. Tuttavia la diretta interessata non ha nascosto che non è stato facile fare i conti con i giudizi degli hater.