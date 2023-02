Antonella Fiordelisi è stata protagonista di un acceso scontro con Nicole Murgia al Grande Fratello Vip 7. Tutto è iniziato da una conversazione nata tra Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese, in cui commentavano che all'interno della casa spesso si perde la percezione della realtà e si esagera con i termini. A quel punto è intervenuta Fiordelisi insinuando che tutti gli amici di Edoardo Donnamaria nella puntata del giorno l'hanno accusata di una cosa mai detta.

Acceso scontro nella notte

Terminati i festeggiamenti per il 28° compleanno di Antonino Spinalbese, i concorrenti si sono ritrovati in veranda a parlare.

A un certo punto Tavassi ha spiegato che all'interno della casa spesso si dicono delle cose che lontano dai riflettori vengono percepite in una maniera diversa e facendo l'esempio di Attilio Romita che, in un confessionale, disse di non portare mai ad una cena di lavoro una persona "fru fru" come Sarah Altobello.

Successivamente Tavassi ha preso come esempio il rapporto di Donnamaria e Fiordelisi e ha spiegato che la influencer ha messo prima il gioco e poi l'amore. Tale affermazione ha fatto perdere le staffe ad Antonella Fiordelisi: "Ma come ti permetti?".

Antonella perde le staffe e attacca tutti

La discussione è degenerata quando Antonino ha spiegato che anche Donnamaria ha sbagliato ad utilizzare determinati termini nei confronti di Antonella.

Nel momento in cui il giovane volto di Forum ha subito messo a tacere la conversazione, tutti hanno precisato che Edoardo è stato rimproverato per quelle parole. In disaccordo Fiordelisi ha iniziato ad attaccare gli amici di Donnamaria, sostenendo che loro lo difenderanno sempre pur di andare contro di lei.

La discussione si è spostata sulle insinuazioni di Antonella su Edoardo legate al fatto che le abbia messo le mani addosso durante un litigio.

Nicole Murgia ha precisato che,Antonella lo ha accusato in camera dove erano tutti presenti. La replica di Fiordelisi non si è fatta attendere, tanto che ha accusato il "gruppo" di metterla in cattiva luce. Parlando con Murgia, l'ha invitata a parlare dei suoi figli piuttosto che di lei. Inoltre ha ribadito che lei non ha mai parlato male alle spalle degli altri.

Antonella ha accusato gli amici di Donnamaria di essere delle "brutte persone". Poi ha chiesto a Nicole: "Non parlare di me, in un momento di debolezza non mi devi dare fastidio". Andrea ha chiesto a Fiordelisi di non parlare di quello che è accaduto tra di lui e Nicole lontano dai riflettori. Antonino invece ha chiesto ad Antonella di non urlare e di ascoltarlo: "Basta, diventi logorroica. Non la finisci più".

La conversazione si è conclusa con Antonella che ha continuato a provocare tutti i coinquilini: "Voi siete lo specchio della società".