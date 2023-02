Nelle prossime puntate di Terra Amara, la cattiveria di Hatip sarà messa in evidenza. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, il perfido Tellidere proverà a mettere il nome degli Yaman in cattiva luce agli occhi di tutto il paese e per fare ciò architetterà un piano che metterà in pericolo la salute di molti lavoratori. Infatti, servendosi di Gaffur al quale aveva prestato molto denaro, Hatip venderà al capomastro molti polli avariati che gli Yaman utilizzeranno durante un ricevimento. Demir andrà su tutte le furie e piccherà Gaffur quando scoprirà che la colpa del malessere dei suoi invitati dipende da lui e Hatip troverà il modo di uscire 'pulito' dalla faccenda.

Hatip si prende gioco di Gaffur

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla losca figura di Hatip. Seguendo la storyline della soap turca, Gaffur verrà derubato di una grossa cifra appartenente a Hunkar e non sapendo che dietro il furto c'è Hatip, chiederà proprio a lui un prestito per evitare di dire agli Yaman cosa gli è accaduto. Tellidere gli prometterà che potrà restituire il denaro con tutta calma ma il cattivo non rispetterà la sua promessa e comincerà a fare pressioni per riavere il suo denaro. Il capomastro sarà costretto di confessare di non avere soldi.

Hatip allora proporrà all'uomo di scalare una parte di denaro dal suo debito se acquisterà da lui una grossa quantità di polli di cui gli Yaman hanno necessità per un banchetto che stanno organizzando per la circoncisione di cento bambini.

Gaffur accetterà non sapendo che i polli che porterà alla villa saranno avariati. Infatti, durante la festa, gli invitati, compresa la moglie di Hatip stesso, inizieranno a stare male. Dopo aver aiutato i presenti, Demir capirà che dietro questo errore con il cibo c'è Gaffur e lo picchierà davanti agli occhi attoniti della moglie.

Demir vuole che Hatip si prenda le sue responsabilità

Demir costringerà Gaffur a confessare di aver acquistato il pollo da Hatip e poi lo condurrà proprio davanti all'uomo chiedendo spiegazioni. Tellidere farà credere a Yaman che il suo capomastro ha rivenduto il pollo buono che lui gli aveva consegnato per poi acquistare quello avariato da un'altra parte e tenere la differenza dei soldi in tasca, ma poi un suo dipendente confermerà che il capomastro non ha fatto alcun scambio.

Per uscire pulito dalla situazione, Hatip piccherà il suo dipendente addossando a lui la colpa del problema in quanto non avrebbe rispettato il suo ordine di non prendere i polli malati da una parte del granaio. Demir a questo punto pretenderà da Hatip che si prenda la colpa di quanto accaduto ai suoi invitati. Per scoprire la prossima mossa di Hatip non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.