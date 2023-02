Domenica 5 febbraio, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno nuovamente discusso al Grande Fratello Vip 7. Tutto è partito da una frase ironica della influencer dove ha sostenuto che le camice di Antonino Spinalbese sono belle. Durante il botta e risposta i due coinquilini hanno cominciato a darsi delle spinte l'uno nei confronti dell'altra.

I motivi della discussioni

Nel pomeriggio di ieri, alcuni "vipponi" si trovavano in veranda quando Davide ha chiesto dove potesse prendere delle camice a quadri. Antonella Fiordelisi ha indicato Edoardo Donnamaria, ma successivamente ha aggiunto: "Anche se pure quelle di Antonino mi piacevano".

A causa della gelosia che il giovane volto di Forum nutre nei confronti dell'ex di Belen Rodriguez, la reazione non è stata delle migliori. Sebbene la 24enne abbia fatto notare che si trattava di un momento ironico, il gieffino ha sbottato: "Antonella basta. Ancora fai queste battute. Con educazione vorrei non parlare con te". L'influencer salernitana ha cercato di spiegare al "partner" di non avere fatto nulla di male, ma Donnamaria ha ribadito di non volere una conversazione con Fiordelisi: "Sempre queste battute, prima mi hai fatto ridere, ora mi hai rotto".

Per tutto il tempo Antonella ha cercato di fare pace con Edoardo, ma quest'ultimo non ha sentito ragioni. Nel momento in cui Fiordelisi ha cercato di bloccarlo per parlargli, Edoardo gli ha dato una spinta per passare.

Dal canto suo, la 24enne ha chiesto di non essere spintonata ma Donnamaria ha replicato piccato: "Se tu non mi fai passare, ti sposto per andare via".

se edoardo non ha mai spinto antonella questo deve essere il suo gemello #donnalisi #gfvip pic.twitter.com/reUtR1hW4N — ele⚡️ (@vuoibroccolii) February 5, 2023

I fan di Antonella chiedono provvedimenti nei confronti di Edoardo

La reazione di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi sta spaccando i telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Da un lato c'è chi crede che il giovane volto di Forum abbia avuto l'ennesimo comportamento aggressivo mentre dall'altro c'è chi dice Antonella abbia provocato in tutti i modi il coinquilino.

Su Twitter, un utente ha affermato: "Ti prego Antonella fatti rispettare". Un altro utente ha affermato l'esatto opposto: "Se lei non gli metteva le mani addosso, lui non la spingeva".

Nella clip presente sul web, si sente chiaramente Edoardo adirato per non riuscire a passare a causa dell'ostruzionismo della coinquilina. Un altro utente ha chiesto dei provvedimenti nei confronti di Donnamaria: "E' arrivato il momento di fare qualcosa Grande Fratello".

Tra i vari commenti c'è anche chi ha sostenuto di non nutrire alcuna simpatia né per Edoardo Donnamaria né per Antonella Fiordelisi, ma crede che la conoscenza stia prendendo una brutta piega: "Insieme sono solo tossici".