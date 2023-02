Durante la 31^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 6 febbraio, hanno fatto il loro ingresso in casa alcuni ex dei concorrenti in gara: tra questi anche Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini.

Nel post-puntata Nikita Pelizon ha cercato di scambiare due chiacchiere con la ragazza ma ad un certo punto tre le due si è frapposto proprio Onestini che ha chiesto ad Ivana di non ascoltare la modella triestina.

Che cos'è successo?

In puntata, Ivana Mrazova ha dunque fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà. A fine serata, le si è avvicinata in zona beauty Nikita Pelizon che le ha fatto sapere di essere contenta se lei e Luca riusciranno ad avere un chiarimento che conduca ad un lieto fine: 'Te lo dico perchè nei suoi occhi leggo ancora un desiderio verso di te'.

La Mrazova ha replicato di non essere così sicura della cosa precisando di non essere entrata nella casa per riconquistare il suo ex. Mentre le due concorrenti stavano conversando è però intervenuto Luca per portare un calice di vino ad Ivana: 'Non ascoltarla' ha detto alla propria ex riferendosi a Nikita. Le due ragazze si sono salutate con la promessa di riparlarne.

La reazione di alcuni utenti del web

L'atteggiamento stizzito di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon non è affatto piaciuto ai fan della modella.

Su Twitter, un utente ha commentato: "Capite che modo che ha di fare Luca?".

Un utente ha precisato che durante la conversazione con Ivana, la Pelizon le stava augurando che potesse tornare insieme al suo ex, nulla contro Luca dunque, anzi. Un altro telespettatore del Reality Show ha affermato: "Che maleducato".

Tra i vari utenti, c'è anche chi non crede che Nikita speri realmente in ritorno di fiamma tra Luca e Ivana poiché ha ribadito più volte di nutrire un forte interesse verso lo stesso Onestini.

Diamante-Nasoni-Mrazova: perché sono entrati nella casa?

Per creare scompiglio all'interno della casa di Cinecittà, gli autori hanno dunque pensato bene di far entrare in casa alcuni ex.

Al momento hanno varcato la porta rossa Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini), Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) e Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon).

Alfonso Signorini ha messo al corrente i "vipponi" del fatto che gli ospiti resteranno al Grande Fratello Vip 7 a tempo indeterminato con ciò catturando l'attenzione del pubblico da casa che non vorrà certamente perdersi le nuove dinamiche che potrebbero innescarsi.