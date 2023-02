L'equilibrio non è mai stato di casa al Grande Fratello Vip 7 ma l'episodio a margine del quale Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono rinchiusi nel van per (s)parlare tra loro a microfoni staccati ha costituito certamente un punto di rottura.

La produzione ha comminato un provvedimento disciplinare per sanzionare l'accaduto ma nelle ultime ore la coppia formata da Tavassi e Micol è tornata a commentare l'episodio manifestando molta preoccupazione circa l'ipotesi che vengano resi noti gli audio delle conversazioni di quei momenti.

Per dovere di cronaca va comunque precisato che la produzione ha più volte manifestato l'intento di non rivelare nessuno dei contenuti emersi nel corso di quelle chiacchierate clandestine.

'Incovassi' preoccupati per in van-gate

I concorrenti coinvolti nel "van-gate" sono stati dunque tutelati dalla redazione del Grande Fratello Vip 7 che ha preferito non rendere pubbliche le conversazioni.

Nonostante ciò, Tavassi e Micol sono apparsi piuttosto preoccupati su quello che potrebbe uscire fuori riguardo quella notte: "Hai detto di quella cosa brutta, se esce una roba del genere ci indebolisce". In replica al fidanzato, l'influencer siciliana ha spiegato di essere stata rassicurata in confessionale sul fatto che non verranno mai resi noti gli audio delle conversazioni nel van: "Se veramente tirano fuori altre cose, te lo giuro me ne vado".

Non è chiaro a cosa alludessero i due gieffini, poiché come accennato in precedenza il conduttore e gli autori hanno preferito non divulgare le conversazioni ad oggetto per non urtare la sensibilità dei concorrenti coinvolti.

La versione dei quattro concorrenti

Durante la 36^ puntata, Signorini ha messo a confronto le versioni dei concorrenti coinvolti nell'accaduto.

Micol in confessionale ha spiegato che quella notte tutti e quattro si sono lasciati andare a delle confidenze intime. Tavassi ha riferito di aver fatto dei commenti su una presunta omosessualità di Daniele Dal Moro, Nicole infine, ha dichiarato al conduttore di aver fatto degli spoiler sull'indice di gradimento dei "Donnalisi".

Il GF Vip ha preso provvedimenti

Dopo aver ascoltato la versione dei quattro concorrenti, Signorini, di comune accordo con gli autori, ha comunicato un provvedimento disciplinare: Murgia, Donnamaria, Tavassi e Incorvaia sono così finiti in nomination d'ufficio.

Considerato che si tratta di un televoto eliminatorio, i quattro "vipponi" si giocano la permanenza all'interno del programma insieme con Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Il provvedimento è stato assunto poiché i quattro gieffini hanno manomesso i microfoni ambientali per non essere ascoltati.