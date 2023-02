Davide Donadei si è lasciato andare a una confidenza personale al Grande Fratello Vip 7: il giovane ha rivelato ad Antonella Fiordelisi di avere avuto una breve relazione con una donna famosa. In seguito alle dichiarazioni di Davide, non è tardata ad arrivare la replica della sua ex Chiara Rabbi: la giovane ha sostenuto di avere avuto un'ulteriore conferma sui tradimenti subiti. Inoltre si è detta sicura che Donadei stia parlando del suo passato sentimentale solo per avere delle clip in puntata.

Le parole del concorrente

Dopo l'eliminazione di Antonino Spinalbese, Antonella e Davide trascorrono parte delle giornate insieme al Grande Fratello Vip 7.

Nel corso di una chiacchierata avvenuta sabato 25 febbraio, Donadei ha riferito alla sua amica di aver avuto una relazione con una donna famosa originaria di Casoria.

Sui social, i telespettatori hanno immediatamente pensato a Roberta Di Padua: tra l'ex tronista di Uomini e donne e la dama del Trono Over c'è sempre stato un certo feeling. La scorsa estate, i due sono stati anche a cena fuori scatenando la gelosia di Chiara Rabbi. La stessa dama non ha mai nascosto di avere un debole per l'ex tronista, tanto che i due hanno anche messaggiato più volte mentre lui era fidanzato.

La reazione di Chiara Rabbi

Su Instagram, Chiara Rabbi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa spiegando di avere discusso con Davide a suo tempo, ma anche in quell'occasione lui l'aveva fatta passare per una donna affetta da gelosia patologica.

In merito all'identità della donna, l'influencer ha precisato che non si tratta della dama del dating show, ma di un'altra donna che si proclamava addirittura sua amica. Secondo la versione di Chiara, la persona citata dal suo ex non sarebbe affatto famosa: "Di famoso aveva solamente la conoscenza con me". Stando al punto di vista di Rabbi, il suo ex avrebbe deciso di parlare delle sue precedenti relazioni solo per strategia: "Se vuole, a questo punto la dinamica gliela do io portandovi una lista infinita".

Infine ha ribadito di essere sempre stata in silenzio sui tradimenti subiti dal suo ex, ma giorno dopo giorno vede che Davide continua a smascherarsi da solo.

Davide e Chiara: favola d'amore al capolinea

Davide e Chiara si sono conosciuti a Uomini e Donne: lui era seduto sul trono, mentre lei era arrivata nel programma per un incontro al buio.

Usciti dal dating show, la coppia aveva intrapreso una convivenza: Rabbi aveva cambiato città per amore. Durante il periodo di lockdown causato dalle pandemia, la coppia ha iniziato a vivere un momento di crisi. Secondo lui, la fidanzata era possessiva e gelosa. Al contrario, l'influencer ha sempre detto di essere stata gelosa per dei motivi ben precisi.

A distanza di mesi dalla rottura, è emerso che Donadei avrebbe tradito ripetutamente Chiara.