Nuovi colpi di scena sono in arrivo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente in prima visione su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) avrà una reazione funesta quando scoprirà che il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) si è fidanzato ufficialmente con Julide.

Terra amara, anticipazioni: Julide accetta la proposta di nozze di Sabahattin

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5, svelano che le nozze del dottor Arcan con Julide desteranno il malumore dell'ex moglie.

Tutto inizierà quando Sabahattin riuscirà a gettarsi alle spalle gli anni difficili passati con Sermin, così deciderà di intensificare il corteggiamento verso Julide. Il medico le donerà un anello di fidanzamento e le farà la proposta di matrimonio nel corso di una cena romantica. Julide accetterà la proposta di matrimonio del dottor Arcan, gettandosi a capofitto nell'organizzazione del matrimonio.

Sermin vuole avvicinarsi all'ex marito

Nelle puntate turche di Terra amara, Sermin si sentirà in colpa per non essersi recata in Francia al matrimonio della figlia Betul. Il postino non è riuscito a recapitarle l'invito alla cerimonia in quanto sprovvista di un domicilio fisso. Dopo tutti questi avvenimenti la donna penserà che la relazione clandestina con Hatip le abbia portato più danni che benefici, pertanto deciderà di avvicinarsi nuovamente al suo ex marito, ma andrà incontro a una spiacevole sorpresa.

La cugina di Demir vuole mandare a monte il matrimonio di Sabahattin: prossime puntate di Terra amara

Sermin inviterà Sabahattin fuori a cena, incurante delle malelingue che aveva messo in giro sul suo conto. L'intenzione sarà chiedere una seconda chance dall'ex marito, ma accadrà un colpo di scena. La donna si accorgerà che il dottor Arcan indossa un anello di fidanzamento al dito, così Sermin capirà che ha chiesto la mano di Julide (Alayça Öztürk).

La donna, a questo punto, non esiterà a buttar giù la maschera promettendogli che farà tutto il possibile per mandare a monte il loro matrimonio: i due ex coniugi si dichiareranno guerra aperta a vicenda. Sabahattin non sembrerà disposto ad assecondare i capricci di Sermin, facendole intendere che andrà avanti per la sua strada visto che tra loro non c'è più alcun legame.

Terra amara è in onda da lunedì al sabato su Canale 5 oppure e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.