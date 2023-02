Sarebbero previsti quattro ex fidanzati come ospiti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2023. È questo l'ultimo retroscena legato al cast del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5.

Dalla prossima settimana il reality show tornerà alla doppia puntata settimanale, e per ravvivare gli ascolti e tenere alta l'attenzione gli autori avrebbero deciso di arruolare all'interno della casa di Cinecittà quattro ex fidanzati di alcuni degli attuali protagonisti di questa edizione.

Una di queste è Ivana Mrázová, nota al pubblico del GF Vip per la sua storia d'amore con Luca Onestini.

Previsti 4 ex fidanzati come ospiti al Grande Fratello Vip

L'appuntamento con il GF Vip 2023 tornerà alla doppia puntata serale su Canale 5. Da febbraio il reality show sarà in onda sia di lunedì che di giovedì sera: i colpi di scena non mancheranno e secondo quanto riportato in queste ore sul web, per tenere alta l'attenzione del pubblico si punterà anche su nuovi ingressi.

Al momento sarebbe previsto l'arrivo in casa di 4 ex fidanzati di alcuni dei protagonisti di questa settima edizione, pronti a mettersi in gioco e a creare nuove dinamiche.

Uno di questi sarebbe Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, comparso nel corso delle prime puntate di questa settima edizione quando ha cercato fino alla fine di provare a riconquistare il cuore della concorrente.

L'ex di Antonella entra al Grande Fratello Vip? Il papà della gieffina sbotta sui social

Attualmente, però, Antonella è fidanzata con Edoardo Donnamaria: ecco perché l'arrivo di Gianluca come ospite ha scatenato un po' di polemiche in rete e tra i detrattori di questa scelta spicca anche il padre della ragazza stessa.

"Si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste, è chiaramente ossessionato da lei e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro?

Spero che la notizia non sia vera", ha sbottato il papà di Antonella sui social commentando il papabile ingresso dell'ex fidanzato di sua figlia nella casa del GF Vip.

Ivana Mrázová prevista come ospite al GF Vip 2023

Tra i nuovi ingressi, inoltre, è previsto anche quello di Ivana Mrázová, anche lei nota al pubblico del reality show Mediaset per la storia d'amore con Luca Onestini, nata proprio sotto i riflettori di una delle passate edizioni del GF Vip.

Le porte della casa di Cinecittà dovrebbero accogliere anche Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Sarebbe in trattativa anche Matteo Diamante, ex di Nikita, volto noto dell'Isola dei famosi, in passato protagonista di una storia d'amore con Nikita Pelizon.