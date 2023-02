Nelle prossime puntate di Terra Amara la morte di Yilmaz sconvolgerà Züleyha e cambierà ogni cosa. Ci sarà un breve salto temporale nella soap e troveremo Zuleyha ancora sposata con Demir, pronta ad assumersi le sue responsabilità e a prendersi cura di Adnan. Ma non solo. Stando infatti alle nuove anticipazioni, Mujgan sarà inorridita dalla perfidia di Behice che pretenderà l'eredità di Yilmaz e non solo. Sia la dottoressa sia Altun saranno convinte che a porre fine alla vita di Hunkar - che avrebbe dovuto sposarsi a breve con l'amore della sua vita - sia stata proprio la perfida Behice.

A quel punto, Zuleyha assumerà un investigatore privato per incastrare la donna.

Terra amara anticipazioni: la nuova vita di Zuleyha

Dopo la morte di Yilmaz in Terra Amara, Zuleyha mostrerà una grande riconoscenza a Demir, che ha rischiato la sua vita per salvare quella dell'uomo che amava disperatamente. Zuleyha inizierà così a vedere il marito con occhi diversi e si accorgerà del suo grande cambiamento. Niente a che fare con l'uomo rude e prepotente che l'aveva costretta a stare con lui senza che lei lo volesse, strappandole il figlio tra le braccia. Ora Demir ha fatto ammenda e capito di aver sbagliato ed è pronto a stare accanto a Zuleyha con tutto l'amore e la tenerezza che merita. Peccato che il destino si metta ancora una volta contro la felicità di Zuleyha.

In città arriverà infatti Umit, una misteriosa donna pronta a cambiare la vita di Demir e Sevda.

Salto temporale in Terra amara: Zuleyha vuole giustizia per la morte di Hunkar

Zuleyha è una donna nuova e ha deciso di restare al fianco di Demir. Dopo tre mesi dalla scomparsa di Yilmaz, Altun deciderà di onorare la memoria della povera Hunkar (che ricordiamo essere stata uccisa senza pietà), organizzando un'asta di beneficienza nella quale verranno messi in vendita i suoi preziosi vestiti per aiutare i più bisognosi.

Rimboccandosi le maniche, Zuleyha riprenderà suo lavoro di responsabile della terra, proprio come avrebbe fatto Hünkar, che manca terribilmente a tutti. Come svelano le anticipazioni di Terra amara delle puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, Zuleyha non si fermerà qui. Sarà infatti pronta a tutto per dimostrare che a togliere la vita alla povera Hunkar è stata Behice, interessata all'eredità di Yaman, ma come fare a dimostrarlo?

Altun non si perderà d'animo e ingaggerà un investigatore privato, che non dovrà perdere d'occhio la furba Behice che, per allontanare ogni sospetto da lei, fingerà di essere disperata per la dipartita di Hunkar, che lei stessa ha ucciso. Di certo non sarà semplice dimostrare la sua colpevolezza, ma Zuleyha non rinuncerà di certo al suo obiettivo, costi quel che costi.