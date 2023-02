Quando mancano poco più di 24 ore ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip, sul web sta circolando un'indiscrezione piuttosto spiazzante che coinvolge i "Donnalisi". Stando a quello che sostengono molti fan di Antonella, Edoardo avrebbe cercato di baciare Nicole nel van la sera che Tavassi ha staccato un microfono e ha fatto battute su Daniele: sarebbe stata la stessa Murgia a confidare tutto a Milena, precisando di aver respinto il tentativo di bacio mettendo una mano tra la sua bocca e quella di Donnamaria.

Aggiornamenti sulle coppie del Grande Fratello Vip

Quello che la rete ha ribattezzato "van-gate", continua a tenere banco sia dentro che fuori la casa più spiata d'Italia. I quattro concorrenti che sono stati messi in nomination d'ufficio per aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip, in questi giorni si sono lasciati andare a nuove informazioni su quello che è accaduto quella notte.

Se Micol Incorvaia si è detta sollevata per le poche notizie che sono emerse, altri vipponi hanno fatto confidenze che hanno spiazzato e innervosito alcuni spettatori.

I sostenitori di Antonella, per esempio, stanno protestando per il comportamento che Edoardo starebbe assumendo ultimamente tra le mura di Cinecittà: da quando è in crisi con la fidanzata, Donnamaria trascorre la maggior parte del tempo con Nicole Murgia, alla quale pare essersi avvicinato molto anche la "sera del van".

Il parere di chi guarda il Grande Fratello Vip

Tra i fan dei "Donnalisi", dunque, sta circolando un video nel quale sembra che Nicole racconti a Milena di aver respinto un tentativo di bacio da parte di Edoardo, un avvicinamento che il romano avrebbe cercato all'interno del van qualche notte fa.

Anche Deianira Marzano ha condiviso sul proprio account Instagram le immagini nelle quali Murgia parrebbe fare questa confidenza a Milena, fidandosi di quello che i sostenitori di Fiordelisi sostengono da ore.

"Qui la Murgia spiega che Donnamaria ha provato a baciarla nel van e lei ha messo una mano. Ecco perché stanno sempre appiccicati, poi lui la notte va da Antonella. Dico che questi due fanno vomitare", questo è uno dei commenti più apprezzati tra gli spettatori del Grande Fratello Vip che in questo periodo hanno notato un avvicinamento sospetto tra i due vipponi, a discapito dell'influencer 24enne.

Attesa per la diretta del Grande Fratello Vip

"Tra la Murgia ed Edoardo c'è qualcosa che non mi convince, lui le sta vicino e la guarda h24. Mi sa che è successo qualcosa tra loro. Se ha tradito Antonella, è uno schifo", questo è un altro parere che i fan "Donnalisi" stanno condividendo sui social network dopo aver notato il cambio di atteggiamento sia di Nicole che di Donnamaria.

Ad oggi, domenica 26 febbraio, Fiordelisi sembrerebbe essere all'oscuro del forte legame che il suo fidanzato ha instaurato con la compagna d'avventura, anche perché negli ultimi giorni tra i due sono proseguite le liti e le incomprensioni.

Nel corso della puntata che andrà in onda domani, però, questo dovrebbe essere uno degli argomenti centrali, una situazione che Signorini potrebbe voler approfondire anche per sciogliere i mille dubbi che sono nati tra gli spettatori su una delle coppie che si sono formate nella settima edizione del reality-show.

Edoardo e Nicole, inoltre, sono al televoto e tra poco più di 24 ore uno dei due potrebbe essere eliminato definitivamente dal gioco: in rete si ipotizza che Murgia potrebbe pagare l'avvicinamento al romano, come se i sostenitori dei "Donnalisi" si potessero coalizzare per mandare a casa quella che loro considerano il "terzo incomodo".