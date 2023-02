I telespettatori di Terra Amara vedranno nelle prossime puntate una Sermin dalle caratteristiche inedite. Se finora la nipote di Hunkar si è mostrata egoista ed estremamente legata al denaro, adesso avrà la possibilità di riscattarsi con un atto eroico. Sermin non ci penserà due volte a gettarsi tra le fiamme per salvare il figlio di Zuleyha, ma gli Yaman non crederanno alla sua buona fede. Anzi, la famiglia crederà che Sermin stessa abbia appiccato l'incendio di cui invece sarà colpevole la nonnina Azize.

Festa per l'arrivo di Leyla

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia vedranno protagonista Sermin.

Seguendo la storyline della seguitissima soap, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha rientrerà in casa dall'ospedale con la sua piccola Leyla. Per onorare le tradizioni, la famiglia Yaman organizzerà un piccolo party di benvenuto per la bambina a cui saranno inviate tutte le donne del paese. L'organizzazione di benvenuto assorbirà tutte le energie dei lavoranti della tenuta così Adnan, che inizierà a muovere i primi passi, sarà libero di girare per la villa.

Anche la nonnina Azize sfuggirà al controllo delle domestiche. In preda a uno dei suoi attacchi legati alla grave demenza senile di cui soffre, l'anziana madre di Hunkar sarà convinta che qualcuno le abbia sottratto dei gioielli appartenenti a lei da donare a un bambino appena nato.

Azize andrà a cercarli nelle stalle contenenti il raccolto del grano servendosi per farsi luce di una candela accesa. Naturalmente la donna non troverà la refurtiva perché solo frutto della sua immaginazione ma uscendo dalla stalla farà cadere la candela e immediatamente il grano prenderà fuoco.

Adnan in pericolo di vita

Nel frattempo, il piccolo Adnan seguirà la nonnina Azize nelle stalle ma si troverà avvolto dalle fiamme.

A questo punto, alla villa scoppierà il panico visto che la piccola Uzum, la bimba di cui Saniye si prende cura con affetto materno, dirà a Zuleyha di aver visto il suo primogenito all'interno della stalla che sta bruciando. La mamma di Adnan cercherà di correre a prendere il suo bambino ma a frenarla ci saranno Hunkar e Demir, in pena per lei oltre che per Adnan.

Il caso vorrà che a passare dalle stalle in fiamme ci sia Sermin. La donna, in visita a Behice per conoscere qualche dettaglio in più sul parto della nipote Mujgan, vedrà che Adnan è intrappolato ed entrerà per portarlo in salvo, sotto gli occhi pieni di gratitudine di tutta la famiglia. In ogni caso, il bel gesto di Sermin non riuscirà a conquistare la fiducia della famiglia, visto che Saniye insinuerà in Demir e Hunkar il dubbio che sia stata proprio Serrmin a dar fuoco alle stalle per poi emergere come eroina salvando il bambino. Nessuno sospetterà che proprio Azize è la vera responsabile dell'incendio. Per scoprire se la verità verrà fuori non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.