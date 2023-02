Il 16 febbraio 2023 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento di uno dei reality show più amati dal pubblico, il Grande Fratello Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini è quasi al giro di boa e i telespettatori hanno ormai le idee ben chiare sui loro beniamini nella casa.

Grande Fratello, i sondaggi al 16 febbraio

I nominati della scorsa puntata, andata in onda lunedì 13 febbraio 2023, sono stati: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Al televoto si trovano dunque quattro protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Stando agli ultimi sondaggi sul televoto online, a trionfare in questa nomination, che chiede al pubblico quale vippone salvare, dovrebbe essere Oriana Marzoli, seguita poi da Nikita Pelizon. Terzo posto in ordine di gradimento per Antonella Fiordelisi, mentre all'ultimo posto ci dovrebbe essere Antonino Spinalbese. Ad ogni modo, questo televoto non sarà eliminatorio, bensì il concorrente più votato, sarà immune dalla prossima nomination eliminatoria ed avrà inoltre il potere di mandare al televoto uno dei vipponi attualmente nominati. Non resta che aspettare la puntata di giovedì 16 febbraio per scoprire se i sondaggi avranno o meno ragione.

Le ultime dalla casa

Ormai la casa del Grande Fratello Vip è spaccata in due e le differenze caratteriali hanno creato tensione nei gruppi, portando alla creazione di altri.

I Donnalisi sembrano essere sul punto di non ritorno ed ancora una volta, a far nascere i problemi tra la coppia, è stata la gelosia. Lo stesso Edoardo Donnamaria qualche ora fa ha avuto un crollo emotivo, arrivando a dire di essere ormai stufo di qualsiasi cosa, persino di discutere con Antonella per ogni minimo particolare.

San Valentino pare dunque non abbia portato l'amore sperato ad Antonella ed Edoardo. A stravolgere gli equilibri dei vipponi sono stati anche l'arrivo degli ex, ovvero Matteo Diamante, ex di Nikita; Ivana, ex di Luca e Martina, l'ex fidanzata di Daniele. L'ingresso di questi tre ospiti ha nettamente ribaltato le dinamiche della casa, creando ancora più malessere, sopratutto per Daniele.

Il veneto infatti ha avuto dei momenti di sconforto, dopo l'ultima puntata dove Martina ha accusato il suo ex di strumentalizzare la loro storia d'amore. In queste ore però Dal Moro sembra aver ritrovato la serenità e pare abbia deciso di continuare la sua frequentazione con Oriana Marzoli. Sembrano esserci dunque tutti i presupposti per una nuova puntata del Grande Fratello Vip che certamente porterà a tanti nuovi scontri, litigi, ma anche tante emozioni.