L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua a promettere colpi di scena e le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle ultime puntate di questa stagione, rivelano che ci sarà spazio per un po' di sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese che, dopo un lungo periodo di assenza, tornerà ad essere presente nel finale della settima stagione.

Novità in vista anche per la coppia composta da Marco e Stefania: la ragazza rimetterà piede in città dopo il trasferimento in America e per lei sarà il momento di fare una scelta.

Il ritorno di Agnese Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che è confermato il ritorno in scena di Agnese Amato.

L'attrice Antonella Attili ha preso parte alle riprese degli ultimi episodi che andranno in onda tra fine aprile e maggio in prima visione assoluta su Rai 1.

Un rientro in scena che si preannuncia particolarmente atteso dal pubblico, dato che la signora Amato è assente da un bel po' di tempo.

La donna aveva scelto di trasferirsi a Londra per assistere e accudire sua figlia Tina, alle prese con una gravidanza complicata e difficile.

Stefania torna in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Da quel momento in poi, Agnese annunciò di volersi trasferire a Londra fino a quando la situazione di Tina non sarebbe migliorata e nel finale di stagione gli spettatori de Il Paradiso delle signore 7 potranno assistere al suo rientro stabile in città.

Quale sarà la reazione di Armando nel rivedere l'amore della sua vita?

A distanza di un po' di mesi dalla loro separazione "forzata", i due riusciranno a ritrovare l'armonia e la serenità di una volta?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sull'atteso finale di questa settima stagione della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Stefania e Marco.

Stefania dovrà fare una scelta: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

I due giovani fidanzati stanno vivendo un periodo di profonda crisi, come confermato anche da Marco che ha scelto di trasferirsi di nuovo a Milano, abbandonando il "sogno americano".

Al contrario, invece, Stefania ha scelto di restare in America, per inseguire il suo sogno ma tornerà in scena nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione.

L'attrice che veste i panni della figlia di Gloria rimetterà piede in città e per lei arriverà il momento di fare una scelta finale importante.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Stefania ha avuto modo di risentire il suo ex spasimante Federico e, a quel punto, dovrà decidere se riprendere in mano le redini di quella storia oppure concentrarsi su Marco.