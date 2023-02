Edoardo Donnamaria si lascia andare a delle confessioni inaspettate sul conto di Antonino Spinalbese all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

In queste ultime ore, il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha puntato il dito contro la sua fidanzata per alcune movenze "sensuali" che avrebbe avuto all'interno della casa di Cinecittà in presenza dell'ex fidanzato di Belen Rodriguez.

A quel punto, Edoardo ha sbottato ed ha tirato fuori anche quello che sarebbe il problema intimo di Antonino all'interno della casa di Cinecittà.

Edoardo svela il problema intimo di Antonino al GF Vip

Nel dettaglio, durante le ultime ore di permanenza nella casa di Cinecittà, Edoardo e Antonella si sono ritrovati nuovamente ai ferri corti e questa volta è stato Edoardo Donnamaria a puntare il dito contro la sua fidanzata.

Il motivo? Non ha gradito alcuni modi di fare della ragazza, soprattutto quando si sarebbe cimentata in una serie di balletti provocatori all'interno della casa.

"Ti avevo detto più volte di non far vedere tutto mentre ballavi. Mi infastidisce", ha sbottato Edoardo che ha così chiesto alla sua fidanzata di darsi una controllata all'interno della casa e in generale sotto i riflettori del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

La confessione di Edoardo su Antonino al Grande Fratello Vip

Ma non è finita qui, perché Edoardo ha sbottato anche perché Antonella Fiordelisi si sarebbe cambiata in camera davanti al suo amico Antonino Spinalbese.

Un gesto che il volto della trasmissione "Forum" non avrebbe affatto apprezzato, tanto da svelare alla sua fidanzata quello che sarebbe il problema intimo di Antonino, riscontrato all'interno della casa di Cinecittà.

"Ti stai cambiando in camera davanti a uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le ...", ha sbottato Edoardo svelando così che il giovane Spinalbese starebbe assumendo dei farmaci "particolari" in casa.

'Si prende una roba per il testosterone', Edoardo spiazza su Antonino e la regia censura (Video)

"Si prende una roba per il testosterone e non so nemmeno bene cosa abbia", ha proseguito ancora Edoardo parlando con la sua fidanzata e mettendola al corrente del problemino intimo di Spinalbese, diventato ormai pubblico anche per gli spettatori e fan del GF Vip.

non è vero che ha svelato questa cosa… pic.twitter.com/7bxI3Ufkyr — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) February 15, 2023

"Ma in che senso?", ha subito esclamato Antonella rimasta spiazzata dalla confessione del suo fidanzato sul giovane Antonino.

Immediata la reazione della regia che, nel momento in cui ha notato che la situazione stava degenerando, ha subito censurato la scena.

Prima è stato staccato l'audio della conversazione tra Antonella e Edoardo, dopodiché è stata cambiata anche l'inquadratura.