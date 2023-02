Continuano le polemiche tra Antonella e alcuni degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip: il gruppo "capitanato" da Tavassi, infatti, l'altra sera ha criticato il modo di fare delle coinquilina, soprattutto nei confronti di Edoardo Donnamaria. Un parere che hanno condiviso vari partecipanti, infatti, è che Fiordelisi farebbe di tutto pur di emergere in puntata: sostanzialmente se in settimana non litiga con qualcuno, si inventerebbe un motivo per discutere col fidanzato pur di far parlare di sé in diretta.

Giaele e Micol, inoltre, hanno definito la compagna d'avventura come una persona infrequentabile nella vita di tutti i giorni.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Donnamaria è ancora tra "due fuochi": da un lato ha l'amore e dall'altro l'amicizia, sentimenti che non riesce a far convivere perché le persone alle quali si è legato non vanno affatto d'accordo.

Uno dei suoi più cari amici, ossia Tavassi, l'altra sera si è lasciato andare a riflessioni pungenti nei confronti di Antonella e di come si comporta davanti alle telecamere in vista della diretta.

"Lei sogna che lui vada contro di noi", ha detto il romano in una chiacchierata che ha coinvolto anche Alberto, Micol e Giaele.

Tutti hanno concordato nel sostenere che il giovane vivrebbe nella paura di una reazione spropositata di Fiordelisi, anche per questo trascorrerebbe la maggior parte del tempo con lei e non col suo gruppo di amici.

La 'discesa' dell'influencer al Grande Fratello Vip

"Lei affossa Edoardo per emergere, se non litiga con gli altri lo fa con lui prima della puntata", ha aggiunto Tavassi nell'analisi su Fiordelisi che gli altri hanno condiviso.

Sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip, l'influencer intanto continua a "dividere": dopo essere stata la preferita per diverse settimane, ultimamente Antonella ha perso molti consensi da parte del pubblico.

Giovedì scorso, infatti, la napoletana è stata battuta da Oriana: la venezuelana ha vinto il televoto con il 40%, mentre la 24enne si è dovuta accontentare del 29%.

Anche Micol e Giaele criticano Antonella

Non solo Tavassi si è esposto per criticare Antonella e l'influenza che avrebbe su Donnamaria all'interno della casa. Micol e Giaele, ad esempio, si sono trovate d'accordo nell'affermare: "Lei ha un ruolo, quello di creare drama.

Fuori da qui, è una persona infrequentabile. A volte non riesce a reggere il peso del suo personaggio".

Intanto stasera, lunedì 20 febbraio, andrà in onda una nuova puntata e Antonella sarà sicuramente tra i protagonisti della serata. Nel corso della diretta, inoltre, sarà letto il risultato del televoto che porterà all'eliminazione di uno degli inquilini: secondo i sondaggi rischierebbero Antonino e Andrea.