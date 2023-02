Sabato 18 febbraio, al Grande Fratello Vip 7 c'è stata una discussione piuttosto accesa tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni: quest'ultima è arrivata a definire la concorrente venezuelana una poco di buono. Tali affermazioni hanno mandato su tutte le furie Oriana, al punto da scoppiare in lacrime ma anche da voler agire per vie legali in modo da tutelare sé stessa.

Lo scontro tra le due concorrenti

Tra Oriana e Martina non corre buon sangue: la prima è l'attuale "partner" di Daniele, mentre la seconda è una ex. Durante la festa di Carnevale organizzata dagli autori per i "vipponi" c'è stato un forte litigio tra le due donne.

In particolare, Martina ha rimproverato Marzoli di essere maleducata e di utilizzare spesso parolacce. Inoltre ha sostenuto di averla sentita in varie occasioni di offenderla alle spalle. Sebbene Oriana abbia negato, Martina ha proseguito: "Quando mi chiami p... alle spalle, dimmelo in faccia". Marzoli ha nuovamente smentito di dare della poco di buono all'ex di Daniele ma l'ha stuzzicata: "Non avresti potuto neanche farlo". A quel punto Martina Nasoni si è lasciata scappare un'offesa nei confronti della coinquilina: "Tu la fai anche troppo".

Immediatamente Marzoli ha perso le staffe: "Ma come ti permetti?", inoltre ha chiesto a Martina di chiederle scusa nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 7.

Martina che da della putt... a Oriana.



UNA DONNA AD UN'ALTRA DONNA CHE SCHIFO VERAMENTE #gfvip #oriele pic.twitter.com/eW5G86kxYg — sisonokevin (@_soleilandia_) February 19, 2023

Marzoli in lacrime dopo essere stata insultata e offesa

Successivamente Oriana Marzoli si è sfogata con Milena Miconi.

La gieffina è scoppiata in lacrime e ha ammesso di essere rimasta ferita da tale insinuazione: "Ma come si permette?

Questa è una roba pesante". Oriana ha spiegato che sua mamma a casa guarda il reality show, quindi non merita di sentire determinate offese: "Ho pianto". Marzoli ha anche detto di non essere mai stata una poco di buono e di non averne mai avuto il bisogno, tutti gli uomini che ha frequentato lo ha fatto solamente perché spinta da un'attrazione reciproca.

A tal proposito la concorrente ha minacciata di voler agire per vie legali nei confronti di Martina: "Voglio le scuse e anche denunciarla".

Il parere di alcuni utenti del web

La lite tra Oriana e Martina non è passata inosservata ai telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Su Twitter, il parete del pubblico si è spaccato: da un lato c'è chi ha spezzato una a lancia a favore di Marzoli, mentre c'è chi si è schierato dalla parte di Nasoni sostenendo che sia stata provocata per tutta la settimana. Un utente ha affermato: "Una donna che dà della poco di buono ad un'altra donna, che schifo". Un altro fan del programma ha commentato: "Oriana non ti preoccupare sappiamo che sei una brava ragazza, mentre Martina è solo gelosa di Daniele".

Tra i vari commenti a favore di Martina invece, un utente ha detto: "Mettete anche i video in cui Oriana insulta gli altri in spagnolo".