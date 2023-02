Sono bastate un paio di frasi pronunciate da Antonella nella casa del Grande Fratello Vip, ad alzare un polverone attorno a quello che accadrebbe ai concorrenti che escono per un periodo. Stando a quello che la ragazza ha dichiarato, Antonino saprebbe perfettamente quali sono gli inquilini preferiti dal pubblico: l'ex di Belen si sarebbe informato quando è stato in ospedale all'inizio di gennaio. Anche Striscia la Notizia ha puntato l'attenzione su questo episodio, "denunciando" una presunta violazione del regolamento da parte di Spinalbese.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Dopo essere stati punzecchiati da Luca e Oriana, gli autori del Grande Fratello Vip devono fare i conti con un altro problema abbastanza serio. Da qualche ora, infatti, in rete sta circolando un video che dimostrerebbe come il concorrente del cast avrebbe violato le regole del programma nel periodo in cui è stato fuori dalla casa per motivi di salute.

A mettere nei guai Antonino, dunque, potrebbe essere stata la sua amica Antonella con un paio di affermazioni che chi lavora per Striscia la Notizia ha immediatamente isolato e mandato in onda su Canale 5.

"Mi ha detto che Micol sarà la preferita al cento per cento", ha confidato Fiordelisi a Sarah Altobello qualche sera fa.

Sempre in merito alle parole che Spinalbese le avrebbe sussurrato sul televoto di questa sera (i concorrenti non sanno che il 23 febbraio ci sarà una nuova eliminazione), l'influencer ha detto: "Da quando è uscito lui sa chi sono i preferiti e cose del genere".

Attesa per il verdetto al Grande Fratello Vip

Dalle parole pronunciate da Antonella al Grande Fratello Vip, dunque, si evince che Antonino sarebbe a conoscenza delle preferenze del pubblico da quando ha lasciato la casa per ragioni di salute.

Il regolamento del reality-show, però, prevede che chi interrompa l'avventura temporaneamente non abbia contatti con il mondo esterno, né telefonici né virtuali.

Visto che Spinalbese saprebbe i nomi dei vipponi più amati dalla gente, si evince che quando non era a Cinecittà abbia dato un'occhiata ai social network e alle classifiche che i fan fanno settimanalmente sui loro personaggi preferiti.

Non è la prima volta che un protagonista della settima edizione finisce al centro dell'attenzione per un motivo del genere: Attilio e Wilma, per esempio, rientrati in casa dopo aver avuto il Covid hanno fatto riferimenti a cose accadute all'esterno: Romita ha parlato di video pubblicati sul sito ufficiale, la cantante Goich del risultato di una partita dei Mondiali di Calcio in Qatar.

Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip

Secondo Striscia la Notizia, dunque, Spinalbese avrebbe violato il regolamento del Grande Fratello Vip informandosi sulle preferenze degli spettatori quando sarebbe dovuto essere in isolamento in una stanza d'ospedale.

A mettere in difficoltà il parrucchiere, inoltre, è stata una persona alla quale lui vuole bene e che in passato avrebbe provato a corteggiarlo: si tratta di Antonella.

Stasera, giovedì 23 febbraio, Antonino rischia di essere eliminato dal gioco: l'ex di Belen è al televoto con Micol, Nikita e Antonella e chi di loro riceverà meno preferenze dovrà abbandonare la casa per sempre.

Visto che lunedì scorso si è salvato per uno scarto di percentuale bassissimo (il 9,5% contro il 9,4% di Sarah che poi è rientrata grazie al "biglietto di ritorno"), ci sono alte probabilità che Spinalbese sia il prossimo vippone a interrompere l'avventura tra le mura di Cinecittà.