Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily di stampo statunitense, per ciò che concerne gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 6 a sabato 11 marzo, raccontano che Taylor ammetterà a Steffy di amare ancora Ridge, con quest'ultimo che sarà presente durante la confessione. Brooke, intanto, chiederà a Taylor di essere amiche, mentre Steffy si scuserà con Ridge per averlo messo in difficoltà. Sheila, infine, crederà che Taylor possa essere la chiave per far tornare assieme Brooke e Deacon.

Finn ammetterà a Steffy di essere combattuto per non poter vedere sua madre biologica durante il Natale.

Brooke chiederà a Taylor di essere amiche

Le anticipazioni di Beautiful, in merito agli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 6 all'11 marzo, rivelano che Taylor ammetterà a Steffy di essere ancora innamorata di Ridge, col signor Forrester che sarà presente durante tale ammissione.

Taylor, inoltre, farà presente di non voler in alcun modo interferire nelle nozze tra Ridge e Brooke nonché di desiderare soltanto il meglio per l'uomo.

Sheila, invece, non prenderà bene la notizia appresa da Deacon del ritorno di Taylor, mentre a casa di quest'ultima si presenterà Brooke e, a seguito di qualche convenevole, Logan senior chiederà a Hayes di essere amiche.

Sembrerebbe, difatti, che le due donne non avranno più nessun motivo per essere nemiche, anzi Brooke desidererà festeggiare il Natale insieme alle due famiglie. Logan parlerà anche di quanto siano felici le due famiglie nei loro rispettivi matrimoni, così Taylor sospetterà che dietro tale discorso si nasconda l'intenzione di Brooke di farle capire che Liam è off-limits per Steffy.

Sheila crederà che Taylor possa essere la chiave per far tornare assieme Brooke e Deacon

Steffy si prenderà bonariamente gioco dei suoi genitori dopo averli sorpresi nel bel mezzo di un tenero abbraccio, nel frattempo Ridge ricorderà alla figlia che è ancora impegnato con Brooke ed è sicuro che riusciranno a trovare una soluzione anche con Deacon.

Steffy, quindi, si scuserà col padre per averlo messo in difficoltà. Sheila, intanto, vedrà in Taylor una possibile chiave per far sì che Deacon e Brooke tornino a formare una coppia. Carter, successivamente, scriverà a Finn chiedendogli di passare le feste natalizie assieme, ma Steffy sarà presente all'arrivo del messaggio.

Liam, Hope e i loro figli si prepareranno a festeggiare il periodo natalizio. Deacon sarà entusiasta del Natale, mentre Steffy e Finn si cimenteranno nelle decorazioni del tipico albero e risulteranno oltremodo contenti di poter trascorrere le festività in compagnia di Taylor, Kelly e Hayes.

Sheila farà una videochiamata a Finn, al termine della quale il medico manifesterà a Steffy di essere parecchio combattuto se trascorrere o meno il periodo natalizio assieme a sua madre naturale.

Taylor, ascoltate le parole di Finn, suggerirà alla coppia di dare una chance a Sheila di poter vedere il figlio e il nipote. Taylor, inoltre, aggiungerà che permettendo a Sheila di presenziare avrà l'occasione per tenerla d'occhio da vicino.

Steffy, nonostante lo shock iniziale, accetterà la proposta di Taylor. Liam, infine, farà uno splendido dono a Hope.