Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 previste dal 14 al 17 febbraio 2023 su Rai 1 prevedono grandi sorprese e colpi di scena. L'attenzione ruoterà in primis sulle vicende di Gloria, la quale si ritroverà a dover fare i conti con un tormentato passato che continua a perseguitarla, legato alla donna cui salvò la vita diversi anni prima.

Spazio anche alle vicende di Francesco e Maria: dopo che la ragazza ha deciso di dargli una mano per cercare di riavvicinarlo di nuovo al mondo della moda, i due si troveranno a passere sempre più tempo insieme.

Il ritorno della donna che venne salvata da Gloria: anticipazioni Il Paradiso 14-17 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 previste fino al 17 febbraio 2023, rivelano che Ezio Colombo riceverà una visita del tutto inattesa: trattasi di Chiara, la donna alla quale la sua ex moglie salvo la vita, scegliendo di farla abortire per non farle rischiare la vita.

La donna, a distanza di anni e dopo che Gloria ha ormai pagato il suo conto con la giustizia, tornerà a farsi viva. Ezio, in un primo momento, deciderà di tenere all'oscuro Gloria di quello che è successo, ma alla fine deciderà di confessare la verità su questo incontro.

Gloria resta sconvolta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 14-17 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 17 febbraio 2023 rivelano che, alla fine, avverrà questo fatidico incontro tra Gloria e Chiara.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: durante la loro chiacchierata, Gloria finirà per scoprire delle clamorose verità che fino a questo momento le erano state taciute, legate proprio a quel terribile episodio che ha segnato profondamente la sua esistenza.

Dopo questa confessione di Chiara, Gloria resterà a dir poco spiazzata e sconvolta.

Francesco si avvicina a Maria, Vito geloso: anticipazioni Il paradiso 14-17 febbraio

Spazio anche alle vicende di Francesco e Maria: tra i due nascerà un feeling, complice anche il fatto che la ragazza sta cercando di far riavvicinare il figlio di Palma al mondo della moda.

Col passare dei giorni, il loro rapporto diventerà sempre più intenso. Nel frattempo in vista della festa degli innamorati, Vito deciderà di fare un omaggio floreale a Maria, inoltre il contabile Lamantia si renderà conto di essere geloso di questo rapporto speciale fra lei e Francesco.

Salta la puntata de Il Paradiso delle signore del 13 febbraio

In attesa di scoprirlo, va segnalato che la prossima settimana la soap opera sarà in onda per soli quattro giorni.

Eccezionalmente, infatti, l'appuntamento con Il paradiso delle signore non sarà trasmesso lunedì 13 febbraio, subito dopo il talk show di Serena Bortone, ci sarà spazio per una diretta speciale del Tg1 dedicata ai risultati delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

Di conseguenza, la messa in onda riprenderà dal 14 febbraio in poi con i nuovi episodi che terranno compagnia al pubblico fino a venerdì pomeriggio.

Intanto anche questa settimana gli ascolti tv della soap sono stati molto positivi: nonostante la "concorrenza" dei programmi dedicati al Festival di Sanremo in onda su Rai 2 nella stessa fascia oraria, l'appuntamento con la soap ambientata nel grande magazzino ha comunque registrato una media giornaliera del 21% di share.

Già confermati i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 8 in daytime

Entro il prossimo maggio, saranno trasmessi gli ultimi episodi della settima stagione che sono stati già registrati e confezionati nel corso delle scorse settimane.

Intanto sono stati confermati - per adesso da parte di alcuni degli attori - i nuovi episodi dell'ottava stagione, che terranno banco in daytime nel corso della prossima stagione televisiva.