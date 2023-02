Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore si fermerà nella giornata del 13 febbraio per dare spazio su Rai 1 alle trasmissioni giornalistiche di approfondimento sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. La prima puntata settimanale della soap opera quindi andrà in onda martedì 14 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Umberto sarà molto preoccupato per la reticenza di Flora che vorrà raccontare tutta la verità a Vittorio sui progetti che riguardano Palazzo Andreani, volti proprio a rovinare Conti. Intanto, Matilde partirà insieme a suo marito per Saint Moritz.

La giovane Gemma si lascerà andare con Carlos Garcia. Nel frattempo, Vito organizzerà una sorpresa per Maria, la quale avrà un pensiero particolare per Francesco per spronarlo a non abbandonare i suoi sogni. L'iniziativa "cuori solitari" di Vittorio avrà molto successo e accoglierà tanti partecipanti. Infine, Marcello rivedrà una sua vecchia conoscenza, Mattia Costa.

Flora vuole raccontare la verità al direttore del Paradiso

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle Signore, Flora vorrebbe rivelare i loschi progetti di Umberto per rovinare Vittorio e mettere il suo atelier fuori gioco. Il commendatore quindi inizierà a tremare all'idea che il suo piano possa andare in fumo a causa della sua fidanzata e cercherà di convincerla a non raccontare nulla al dottor Conti.

Intanto, Tancredi chiederà a sua moglie di partire insieme per Saint Moritz per allontanarla dal pubblicitario del Paradiso. La signora Frigerio, per farsi perdonare da suo marito dopo aver dimenticato una cena insieme, accetterà quindi di fare questo breve viaggio.

Maria fa un regalo a Francesco per ringraziarlo dell'aiuto

Vito chiederà l'aiuto di Mattia Costa per trovare una particolare specie di fiori per fare una sorpresa a Maria in occasione di San Valentino.

Inoltre, la stessa Puglisi deciderà di fare un regalo a Francesco Rizzo per ringraziarlo del suo prezioso aiuto in sartoria. Inoltre lo spronerà di continuare con il taglio e il cucito.

Gemma si lascia andare con Carlos a San Valentino

Nella parte finale della puntata, Gemma si lascerà andare con Carlos Garcia in occasione di San Valentino.

Intanto, al Paradiso, l'iniziativa di Vittorio "cuori solitari" riscontrerà un buon successo, accogliendo molte persone.

Infine Marcello rivedrà una sua vecchia conoscenza, Mattia Costa: si tratta del suo ex compagno di cella nel periodo in cui era stato in carcere.