Al Grande Fratello Vip 7 si è assistito ad una forte discussione tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: quest'ultima, entrata nella casa di Cinecittà in qualità di ospite, non ha di fatti gradito il riavvicinamento tra il suo ex e Oriana Marzoli causando una veemente reazione del ragazzo, che nel corso di uno sfogo con la stessa Oriana ha rivelato di non aver mai realmente avuto una storia d'amore con Martina.

I motivi della lite

La diatriba ha avuto inizio quando Martina è venuta a conoscenza di un bacio tra Daniele e Oriana: la ragazza si è sentita al riguardo tirata in ballo dicendosi convinta che Dal Moro l'abbia utilizzata per far ingelosire la concorrente venezuelana e riavvicinarsi così a lei.

Martina non si è fermata qui, accusando Daniele di essere incoerente e affermando di non voler passare per una sorta di pazza che avrebbe costruito da sola nella propria testa un riavvicinamento col suo ex.

Immediata e logica la reazione di Daniele che ha fatto notare come sarebbe stata Martina a voler rientrare al Grande Fratello Vip 7 in qualità di sua ex.

Il retroscena di Daniele legato al trono di U&D

Daniele e Martina, lo ricordiamo, si sono conosciuti al Grande Fratello 16 nel 2019. Al termine del reality show i due coinquilini hanno intrapreso una conoscenza caratterizzata da alti e bassi. Nel 2020, Maria De Filippi ha poi proposto all'imprenditore di salire sul trono di Uomini e Donne.

Un periodo difficile per lui proprio per gli atteggiamenti assunti da Martina: "Quando ero sul trono ci sono delle cose che non si sanno nemmeno, Martina veniva a Verona e dormiva nelle camere degli hotel di fianco. Io chiamavo quelli della redazione e gli dicevo ‘cosa devo fare?’ perché avevo l’ansia di entrare. Ma non per il problema di Martina o perché avessi paura a parlare con lei, ma perché avevo paura di comportarmi male" ha rivelato Dal Moro in uno sfogo ad Oriana.

Daniele e Martina non sono mai stati realmente insieme

Nel corso del dialogo con la venezuelana, il concorrente ha inoltre spiegato alla Marzoli che tra lui e Martina non c'è mai stata realmente una relazione ma solamente una frequentazione. Daniele ha precisato che in tutto si saranno visti una decina di volte, massimo una dozzina, una volta terminato il Grande Fratello. Inoltre la Nasoni non avrebbe mai conosciuto la famiglia Dal Moro, segno di come il rapporto non abbia effettivamente raggiunto dei livelli di importanza tale da includere le rispettive famiglie.