L'appuntamento con Il paradiso delle signore 7 è confermato dal 20 al 24 febbraio 2023 con nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per delle importantissime novità legate alla coppia composta da Ezio e Gloria.

I due, infatti, si ritroveranno a passare la notte insieme e questo li metterà in profonda crisi. Spazio anche alle vicende di Gemma, la quale si ritroverà a fare i conti con la scelta del tutto inaspettata da Carlos, circa la loro relazione.

Ezio e Gloria passano la notte insieme: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 24 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 24 febbraio 2023, rivelano che Gloria e il suo ex Ezio si ritroveranno a passare la notte insieme.

I due, a distanza di un po' di anni dalla fine del loro matrimonio, si ritroveranno in intimità e ciò finirà per mettere in profonda crisi il padre di Stefania.

Ezio, infatti, si ritroverà in forte imbarazzo dopo aver compiuto questo tradimento ai danni della sua amata Veronica, completamente all'oscuro dei fatti.

Gloria mette alle strette Ezio: anticipazioni Il paradiso 20-24 febbraio

A spiazzare, però, sarà la reazione di Gloria: le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 rivelano che, dopo quel momento di intimità, finirà per mettere alle strette il suo ex.

Gloria vuole delle risposte certe e concrete in merito a quello che potrebbe essere il loro futuro: peccato, però, che Ezio non voglia sbilanciarsi più di tanto e preferirà non darle delle conferme.

La reazione di Gloria sarà quella di una donna esasperata, tanto da convincersi di voler parlare al più presto con Veronica, per mettere alle strette Ezio e smascherarlo anche agli occhi di colei che dovrebbe essere la sua futura sposa.

Gemma viene lasciata: anticipazioni Il Paradiso 20-24 febbraio

In attesa di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda per il dottor Colombo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 24 febbraio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma.

La ragazza inizierà ad avere dei dubbi su Carlos ma, alla fine, sarà proprio quest'ultimo a spiazzare: il ragazzo deciderà di lasciare Gemma e chiudere la loro relazione che ormai va avanti da un po' di settimane. Quale sarà la reazione dell'ex di Marco? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.