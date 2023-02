Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Gaffur dovrà dire addio alla sua amata. Saniye morirà sul colpo a causa di un incidente stradale, in cui lei a Gülten verranno investite da Haşmet. A Gaffur spetterà anche il duro compito di riconoscere il corpo della moglie in obitorio, sarà un momento struggente.

Saniye perde la vita in un incidente stradale

Gaffur attraverserà il momento più buio della sua vita con la morte della sua cara Saniye. La sua compagna di vita, la complice di tante avventure, ma anche colei che lo criticava quando era più opportuno se n'è andata via per sempre.

Lascia una grande vuoto non solo nella vita di Gaffur e della piccola Üzum, ma anche in quella di tutti coloro che l'hanno amata a Villa Yaman.

Saniye è morta sul colpo in un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche Gülten, gravemente ferita e ricoverata in condizioni critiche in ospedale. Le due donne si stavano recando alla polizia per denunciare Haşmet Çolak per l'uso improprio di alcuni terreni appartenenti alla famiglia Yaman. Durante il tragitto, però, hanno bucato una gomma. Sono scese dalla macchina per cambiarla, ma la ruota di scorta ha iniziato a rotolare in mezzo alla strada: nel tentativo di recuperarla sono state investite da Haşmet e il figlio, che per evitare di finire in prigione non hanno prestato soccorso.

Gaffur dà l'ultimo saluto a Saniye

Il corpo di Saniye è stato trasferito nell'obitorio di Çukurova e Gaffur dovrà recarsi lì per il riconoscimento, una grande prova di forza per lui. Lo accompagneranno Züleyha, Fadik e Rashid, anche loro con il cuore completamente devastato.

Gaffur entrerà nella stanza e troverà il corpo di Saniye steso su un lettino e ricoperto da un lenzuolo, solo il viso sarà scoperto.

Le starà vicino per molto tempo e con le lacrime agli occhi le darà l'ultimo saluto. Sarà ancora incredulo di fronte alla morte dell'amore della sua vita e non se ne farà una ragione. Gaffur le urlerà di non lasciarlo, ma purtroppo Saniye se n'è andata per sempre. Cosa ne sarà di lui e Üzum?

Gülten lotta tra la vita e la morte

Intanto Gülten lotterà tra la vita e la morte ricoverata in ospedale. La ragazza verrà sottoposta a un intervento chirurgico che possa salvare non solo la sua vita, ma anche quelle del bimbo che porta in grembo: non si sa se riusciranno a salvarsi.

Intanto la polizia indagherà sull'incidente stradale e solo Gülten può dargli una mano per identificare coloro che le hanno investite e che non le hanno prestato soccorso. Aspetteranno che la ragazza si risvegli, ma Çetin sarà pieno di rabbia: e se Gülten non dovesse risvegliarsi? Perderebbe la moglie e l'assassino la farebbe franca.