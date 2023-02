Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera del pomeriggio che appassiona una media di oltre due milioni di spettatori.

Le anticipazioni su quello che succederà rivelano che ci saranno dei veri e propri stravolgimenti in casa Colombo, soprattutto dopo che Gemma verrà a conoscenza di una notizia che lascerà tutti senza parole.

E, tra i colpi di scena che potrebbero arrivare nel corso del gran finale di questa stagione, non si esclude neppure un ritorno in scena della giovane Stefania.

Gemma si sente male: anticipazioni Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato legato alle vicende di Gemma.

La ragazza, di punto in bianco, si ritroverà vittima di un malore e finirà per spaventare tantissimo i suoi familiari, in primis mamma Veronica.

La Venere, dopo lo spavento, deciderà di sottoporsi a degli accertamenti medici, grazie ai quali scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino.

Ebbene sì, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, la figlia di Veronica verrà a conoscenza della notizia della sua prima gravidanza e inizialmente preferirà non dire niente a nessuno.

Gemma rivela di essere incinta: anticipazioni Il paradiso delle signore

Col passare dei giorni, però, sarà proprio Veronica a rendersi conto che sua figlia sta vivendo un momento non facile della sua vita e deciderà di parlarle per scoprire la verità.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, a quel punto, Gemma confesserà la notizia della gravidanza.

Una situazione non facile per tutti i componenti di casa Colombo: Ezio, infatti, deciderà di passare subito all'azione e di affrontare Carlos, il padre del bambino che Gemma porta in grembo, per chiedergli di prendersi le sue responsabilità.

Veronica, invece, continuerà a stare al fianco di sua figlia e a darle tutto il supporto di cui necessita in questo momento così delicato.

Stefania ritorna per Gemma nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7?

Come si evolverà la situazione? In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale di Gemma su questa gravidanza, non si esclude che nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 possa esserci anche il ritorno in scena di Stefania.

La sorellastra di Gemma, dopo aver appreso la notizia della gravidanza e il momento di forte crisi che sta vivendo, potrebbe decidere di tornare per un po' di tempo a Milano.

Del resto, dopo le incomprensioni del passato, le due sorellastre avevano scelto di mettere da parte l'ascia da guerra: Stefania potrebbe rivelarsi un valido supporto per Gemma in questo periodo così delicato della sua vita.