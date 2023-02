Diverse novità caratterizzeranno i nuovi episodi di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Gli spoiler della soap opera made in Turchia segnalano che l'arresto di Cetin aprirà gli occhi a Gulten Taskin (Selin Genç) circa i sentimenti che prova per lui.

Terra amara, anticipazioni: Cetin scopre che la sorella di Gaffur è stata violentata

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate rivelano che Gulten farà una mossa azzardata che costringerà Cetin a intervenire.

Tutto inizierà quando il tirapiedi di Fekeli fingerà di rapire la domestica per costringerla ad avere un confronto con lui.

La sorella di Gaffur, a questo punto, confesserà di non voler avere niente a che fare con lui. La donna, inoltre, non se la sentirà di sposarlo, poiché disonorata da un giovane ormai morto.

Ben presto Cetin scoprirà che Taskin era stata violentata da Ercument (Rüzgar Aksoy). A tal proposito, Cigerci si renderà conto che il cugino di Demir era stato ucciso da Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) per difendere l'onore della domestica.

Intanto la cognata di Saniye prenderà una decisione discutibile per allontanare Cetin da lei.

Gulten accetta di sposare Rusten

Ben presto Gulten accetterà di sposare Rusten, un uomo più grande di lei di 15 anni e per giunta padre di tre figli per non condannare Cetin a stare al suo fianco.

Saniye (Selin Yeninci) e Hunkar (Vahide Perçin) non riusciranno a far cambiare idea alla domestica a differenza di Gaffur (Bülent Polat) che sarà felice del suo imminente matrimonio, vista la posizione sociale di Rusten.

Nel frattempo, Fadik informerà Cetin che la sua amata ha scelto di fidanzarsi ufficialmente con un uomo che era stato per diversi anni in carcere.

Per questo motivo, il tirapiedi di Fekeli avrà una reazione sopra le righe.

Il tirapiedi di Fekeli in carcere riceve la visita di Gulten

Cetin interromperà i festeggiamenti del fidanzamento per rivelare l'amore che prova per Gulten davanti a tutti i presenti. Rusten, a questo punto, non esiterà a sfoderare un'arma da fuoco per obbligarlo ad andarsene, ma accadrà un imprevisto.

Il promesso sposo verrà ferito gravemente da un proiettile sparato per legittima difesa dal tirapiedi di Fekeli.

Per questo motivo, il giovane deciderà di costituirsi: Julide non potrà fare altro che metterlo in carcere, in attesa dello svolgimento del processo. Questo risvolto aprirà gli occhi a Gulten, che si recherà in carcere dove confesserà a Cetin di essere innamorata di lui e di aver intenzione di aspettarlo finché non uscirà da lì.