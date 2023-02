Diversi colpi di scena caratterizzeranno i prossimi episodi dello sceneggiato di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. In particolare Gemma Zanatta apprenderà di essere incinta, ma non sarà del tutto certo che Carlos sia davvero il padre, come invece ritengono sua mamma Veronica ed Ezio. La figlia di Veronica ha infatti trascorso una serata anche con Marco, sebbene non ci siano certezze su cosa sia successo fra di loro.

Veronica arriva alla verità sulla gravidanza di Gemma

Durante i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda nella settimana fino al 3 marzo, la figlia di Veronica avrà un improvviso malore: Gemma sarà costretta a recarsi in ospedale.

Da una diagnosi approfondita si apprenderà che Gemma aspetta un bambino. Sconvolta, la giovane farà fatica a raccontare la verità alla famiglia, ma sua mamma Veronica non ci metterà molto a scoprirlo.

Consapevole che la ragazza ha avuto una relazione con il giovane Carlos, Ezio cercherà in tutti i modi di incoraggiare il giovane ad assumersi la responsabilità di padre, dando per scontato che il figlio sia suo.

A quanto pare però non vi è alcuna certezza che Carlos sia effettivamente il padre del bambino: peraltro nei prossimi episodi dal 20 al 24 febbraio (quindi antecedenti rispetto alla scoperta della gravidanza) Gemma allontanerà da sé il giovane, su consiglio dei suoi amici.

Incertezza sulla paternità del figlio che aspetta Gemma

Dopo alcuni mesi trascorsi negli Stati Uniti America, Marco è tornato nel capoluogo lombardo per far visita alla sua famiglia e risolvere alcune questioni rimaste in sospeso con il fratello Tancredi. Durante la sua permanenza, il giornalista ha avuto modo di incontrare la sua ex fidanzata Gemma e di confidarle alcune sensazioni che per giorni lo hanno destabilizzato.

Il nipote di Adelaide infatti è apparso deluso della sua nuova vita negli Usa e alquanto scosso per la lontananza dalla fidanzata Stefania.

Gemma ha quindi intuito che i due fossero nel bel mezzo di una crisi sentimentale e ha fatto di tutto per consolare il ragazzo della "sorellastra". Approfittando dell'incontro con Marco dopo una cena al Circolo, la figlia di Veronica è rimasta al lungo a parlare con l'ex fidanzato.

Durante questa serata tra i due giovani potrebbe esserci stato molto di più di alcune semplici confidenze.

Insomma, al momento non ci sono troppe certezze in merito: saranno i prossimi spoiler a confermare quale sia la reale identità del padre del piccolo che Gemma aspetta.