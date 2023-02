Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo tedesco targato Bea Schmidt raccontano che Karl, dopo aver stretto alleanza con Christoph, verrà drogato da quest'ultimo. Resosi conto dell'inganno del nuovo alleato, il signor Kalenberg deciderà di operare una doppia vendetta, sia nei riguardi di Saalfeld che dell'ex moglie Ariane. Quest'ultima sarà costretta a cedere metà delle sue quote a Christoph per una cifra ridicola, mentre l'albergatore dovrà fare i conti con una clausola che costringerà Christoph a versare due milioni di euro a Karl.

Saalfeld, di conseguenza, attuerà il contrattacco, ordinando ai suoi uomini di sottrarre dalle grinfie di Karl la confessione di Ariane. Nel frattempo Selina scoprirà che Cornelius ha deciso di risposarsi. La signora von Thalheim verrà a conoscenza che le nozze di Cornelius sono state inventate dalla stampa, così tra lei e l'ex coniuge riesploderà la passione.

Christoph ordinerà ai suoi uomini di sottrarre a Karl la confessione di Ariane

Gli spoiler di Tempesta d'amore riportano che l'alleanza tra Christoph e Karl non durerà molto, soprattutto perché l'albergatore non si fiderà pienamente dell'uomo e vorrà comprendere se sia intenzionato o meno di vendicarsi di Ariane.

Saalfeld, quindi, drogherà il cocktail di Karl durante una serata romantica tra quest'ultimo e la dark lady, allo scopo di far credere al signor Kalenberg che ad alterare la sua bevanda sia stata l'ex moglie.

Karl, però, verrà a conoscenza del reale artefice della sua sonnolenza improvvisa e come spiacevole conseguenza attuerà un doppio inganno atto a colpire sia Ariane che Christoph. Karl costringerà l'ex coniuge a cedere la metà delle sue azioni del lussuoso hotel a Christoph per una cifra irrisoria inserendo, al contempo, nel contratto di quest'ultimo una clausola che lo obblighi a versagli due milioni di euro.

Christoph, resosi conto di essere stato frodato, ordinerà ai suoi uomini di trovare Karl e sottrargli la confessione di Ariane.

Selina scoprirà che Cornelius non è prossimo alle nozze con la sua editrice

Dopo essere rimasta di sasso alla notizia che Cornelius sta per sposarsi con la sua editrice, Selina non accoglierà nel migliore dei modi il signor von Thalheim quando quest'ultimo tornerà a Bichlheim per promuovere il suo libro.

Non ci vorrà molto alla mamma di Maja per mettere le mani su due grandi verità, ovvero di essere ancora innamorata di Cornelius, ma anche che le nozze dello stesso non sono altro che una bufala giornalistica.

Selina e Cornelius, quindi, ritroveranno il feeling perduto e la loro sintonia si trasformerà in travolgente passione.