Ezio e Gloria tornano insieme nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore? Questa è la domanda che i tanti telespettatori affezionati alla soap si stanno facendo, dopo le anticipazioni sulle puntate in onda dal 20 al 24 febbraio che vedono la coppia passare la notte insieme, felici come un tempo. Gloria sarà sul punto di dire tutto a Veronica, salvo poi fare un passo indietro. Non ricevendo risposte dall'uomo che ama, Moreau dirà di essere pronta a lasciare Milano, ma a quel punto Ezio farà un gesto esemplare che farà cambiare idea a Gloria e che darà una svolta determinante alle trame.

Magari Ezio, dopo essere tornato nell'hotel in cui ha passato la notte con colei che a tutti gli effetti è ancora sua moglie, capirà veramente quello che deve fare, anche a costo di spezzare il cuore a Veronica.

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni: Gloria mette Ezio con le spalle al muro

Nelle prossime puntate della soap opera Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1, Gloria sarà stanca di essere messa da parte e di non trovare posto nella vita di Ezio, tutto questo dopo aver passato la notte con lui. Prendendo coraggio, pretenderà delle risposte chiare e definitive, che tuttavia non arriveranno. Il signor Colombo vuole bene a Veronica e Gemma, e sa che se lasciasse la sua famiglia creerebbe un disastro.

Dall'altra parte c'è però Gloria, che si è sempre sacrificata per il bene degli altri. Dopo aver messo Ezio con le spalle al muro, deciderà di lasciare Milano, ma verrà fermata in tempo prima che lasci la città. Determinante sarà la visita che Colombo farà alla stanza d'hotel nella quale ha ritrovato l'amore con Moreau.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Ezio e Gloria si trasferiscono con Stefania?

In una delle recenti puntate della soap, Gloria ha detto di non riuscire a vivere senza Stefania, proprio ora che l'ha ritrovata. Sa che è felice in America, anche se in crisi con Marco. Il finale di stagione de Il Paradiso delle signore si preannuncia ricco di colpi di scena e non si esclude che Ezio, non potendo più mentire a se stesso e nemmeno a Veronica, possa proporre a Gloria di fare una follia e di trasferirsi in America, dove c'è Stefania che li accoglierebbe a braccia aperte.

Veronica resterebbe sola, ma che senso ha in fondo stare con un uomo che non la ama e che soffre distante dalla moglie? Una delle altre possibili ipotesi è che sia la stessa Zanatta ad allontanarsi, andando contro il suo orgoglio e l'ostinazione nel mantenere viva una famiglia che si poggia solo su un amore apparente. Gloria ed Ezio partiranno per l'America? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire cosa accadrà.